Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Vorgaben zur Maskenpflicht und zusätzliche Testpflichten: Seit dem 15. Dezember müssen die Menschen in Schleswig-Holstein mit weiteren Einschränkungen leben. Das gilt auch für Silvester. Was zum Jahreswechsel erlaubt ist und was nicht - die aktuellen Corona-Regeln im Überblick.