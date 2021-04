Die Antwort lautet: nein. Auch für geimpfte Menschen gelten in Schleswig-Holstein die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Das bedeutet: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren, die zu den Haushalten gehören, nicht mitgezählt werden.

Je nach regionaler Inzidenz können auch noch schärfere Regeln gelten. Um wieder mehr Kontakte zuzulassen, seien insbesondere weitere Fortschritte bei der Impfkampagne nötig, so das Ministerium.

An anderer Stelle allerdings gab es bereits auch schon erste Schritte in Richtung Lockerungen: Aufgrund der abgeschlossenen Impfkampagne in den Pflegeeinrichtungen wurde die bisherige Begrenzung auf zwei feste private Besucher oder Besucherinnen pro Bewohner oder Bewohnerin aufgehoben.