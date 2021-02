Kiel

Bei den weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen werden Kinder aus den beiden involvierten Haushalten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgerechnet. Bisher wurden auch Kinder zu einem Haushalt gezählt. Bei den Kontaktbeschränkungen gilt weiterhin, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren erwachsenen Person treffen darf.

Änderung gibt es auch im Bereich der Weiterbildung. Prüfungsvorbereitende Integrationskurse und damit verbundene Sprach-, Berufssprach- und Erstorientierungskurse werden dem zum Erwerb eines Schulabschlusses prüfungsvorbereitenden Unterricht an Volkshochschulen gleichgestellt und sind wieder zulässig.

Praktischer Fahrunterricht für berufsbezogene Ausbildungen wird ermöglicht. Ärztlich oder psychotherapeutisch verordnete Gruppentherapien werden ermöglicht.

Keine Lockerungen in Flensburg

Aufgrund der hohen Infektionszahlen in der Stadt Flensburg mit einer Ausgangssperre und im Kreis Schleswig-Flensburg werden die vorgenannten Lockerungen bei der außerschulischen Bildung durch kommunale Allgemeinverfügungen nicht in Kraft gesetzt. Ebenso gelten in Flensburg verschärfte Kontaktregeln und Ausgangsbeschränkungen.

Die angepasste Verordnung gilt bis zum 28. Februar. Ab 1. März soll es weitere, bereits angekündigte Anpassungen geben, wie die Öffnungen für Friseure. Alle Maßnahmen unterliegen der jeweils aktuellen Bewertung der Infektionslage in Schleswig-Holstein.