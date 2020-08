Kiel/Elmshorn

Ralf Stegner bekommt bei seiner Bewerbung um eine Bundestagskandidatur im SPD-Kreisverband Pinneberg junge Konkurrenz. Wie jetzt bekannt wurde, fordert der 31-jährige Elmshorner Stadtverordnete Mats Marti Hansen den 60-Jährigen Parteigranden heraus. Die Nominierung soll Anfang Dezember erfolgen, wobei gestern bis Redaktionsschluss noch nicht klar war, ob die Entscheidung auf einer Delegierten- oder einer Mitgliederversammlung getroffen wird. Die SPD Pinneberg zählt etwa 1700 Genossen.

Hansen betreibt mit seinem Bruder eine eigene Firma, ist dort als Caterer und Eventmanager tätig und gibt sich optimistisch. „Ich rechne mir sehr gute Chancen aus“, sagte er mit Verweis auf Gespräche im Bekanntenkreis und auf der Straße. Seine große Stärke sei der Umgang mit Menschen. „Ich kann auf Leute zugehen und zuhören, komme aus der Lebenspraxis und trete vor allem für den Kreis Pinneberg an.“ Dort sei er aufgewachsen, dort fühle er sich glücklich verankert.

Hansen hat im Gegensatz zum promovierten Harvard-Absolventen Stegner sein Politologiestudium abgebrochen, leitet den Kreisjugendring, ist als Juso aktiv und seit 14 Jahren SPD-Mitglied. „Wahl kommt von Auswahl“, erklärte Hansen. Es stehe für ihn außer Frage, dass die SPD im Oktober 2021 die Bundestagswahl gewinnen könne. „Aber ich hätte es schön gefunden, wenn sich bei uns noch mehr Menschen um eine Kandidatur beworben hätten.“

Nicht jeder Genosse ist begeistert

Nicht jeder im Wahlkreis Pinneberg ist von Hansens Bewerbung begeistert. Vor der Landtagswahl 2012 war er bereits gegen die Finanzpolitikerin Beate Raudies angetreten. Ob der Nachwuchspolitiker zu Stegner eine echte Alternative darstelle? „Es geht immerhin um ein hohes demokratisches Amt, das in der Bundesrepublik zu vergeben ist“, sagte ein Genosse. Da müsse man mehr zu bieten haben als sportlichen Ehrgeiz. Hansen fechten solche Einwände nicht an. Für ein Bundestagsmandat gebe es doch keine Stellenausschreibung, geschweige denn den einen, allgemein gültigen Berufsabschluss. Und auch ein vergleichsweise hohes Lebensalter sei wohl kaum als Kriterium geeignet.

„Wir freuen uns auf einen demokratischen Wettbewerb“, sagte gestern Kreischef Thomas Hölck, der als Landtagsabgeordneter auch Mitglied in Stegners Fraktion ist. „Beide Kandidaturen wurden mit Respekt und Anerkennung aufgenommen.“ Anfang August war die Bewerbungsfrist abgelaufen.

Nachdem Ernst Dieter Rossmann (69) aus Altersgründen angekündigt hatte, nicht mehr für eine weitere Kandidatur zur Verfügung zu stehen, hatten Mitglieder des Kreisverbands Pinneberg Stegner aufgefordert, als politisches Schwergewicht in ihrem Wahlkreis anzutreten. Zusätzlich soll ein aussichtsreicher Platz auf der Landesliste seinen Einzug in den Bundestag absichern. Das Vorschlagsrecht dafür hat Landeschefin Serpil Midyatli, Stegners politische Ziehtochter; das letzte Wort spricht aber ein Landesparteitag.

Für Stegner ein normaler Vorgang

Stegner bezeichnete die Konkurrenzsituation am Mittwoch als normalen Vorgang. „Natürlich hat man immer Respekt davor. Ein solches Verfahren ist unbedingt ernst zu nehmen.“ Am Vorgang an sich gebe es aber nichts Problematisches. Er kandidiere, um von seiner Partei als Kandidat nominiert zu werden. Die Frage, ob er auch ohne eigenen Wahlkreis auf der Landesliste antreten würde, wies er als Spekulation zurück.

Ein Selbstgänger sind solche Bewerbungsverfahren prominenter Landespolitiker nicht. Björn Engholm, damals noch Student, putschte 1968 in Lübeck gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Regling. Unvergessen ist auch das Schicksal des glücklosen ehemaligen CDU-Landesvorsitzenden Jost de Jager: Zur Landtagswahl 2012 hatte er mangels Wahlkreis trotz des Spitzenplatzes auf der Landesliste kein Parlamentsmandat gewonnen, so dass ihn seine Partei nachträglich zumindest zur Bundestagswahl 2013 mit dem Wahlkreis Schleswig-Flensburg versorgen wollte.

Man hatte nicht mit dem Widerstand der Basis gerechnet. Die Nominierung fiel damals so knapp aus, dass er seine Kandidatur kurz darauf zurückgeben musste und enttäuscht von allen Parteiämtern zurücktrat. Die Konkurrentin dagegen, damals Bürgermeisterin in Lürschau, machte Karriere: Heute ist Sabine Sütterlin-Waack Innenministerin.