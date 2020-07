Kiel

Die Einreise nach Norwegen ist seit Mittwoch wieder erlaubt, betätigte das Auswärtige Amt. Das gilt für die Anreise auf direktem Weg aus Kiel mit der Color Line sowie über Dänemark. Die für deutsche Autotouristen wichtige Superspeed-Verbindung zwischen Hirtshals und den Häfen Kristiansand und Larvik wird wieder Urlauber befördern. Wer über Schweden nach Norwegen fährt, darf die Reise in Schweden nicht unterbrechen.

Der Hinweis des Auswärtigen Amtes, dass nur coronafreie Deutsche kommen dürfen, hatten offenbar zahlreiche Norwegen-Urlauber missverstanden. Sie dachten, sie müssten an Bord einen negativen Corona-Test vorlegen und wollten sich noch schnell im Städtischen Krankenhaus in Kiel testen lassen. Das ist dort aber nicht möglich.

Abstriche werden bei niedergelassenen Ärzten oder in dringlichen Fällen in der Anlaufpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung genommen. Für die Passagiere der Color Line ist der Test allerdings gar nicht nötig. Dort genügt eine schriftliche Bestätigung, dass man keine Corona-Symptome hat. Anders ist es aktuell noch mit Reisenden, die sich länger als 48 Stunden in Schweden aufhielten. Zwar ist das Land seit Dienstag kein Risikogebiet mehr, doch für viele Rückkehrer gilt noch: Wer innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet war, muss sich in Isolation begeben. Die dauert 14 Tage, kann aber durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden. Deshalb steht jetzt ein Corona-Mobil jeden Morgen ab 9.15 Uhr auf dem Schwedenkai in Kiel, wenn die Stena Line anlegt.

Dort nimmt das Labor Krause & Kollegen MVZ für 59,99 Euro Abstriche für den Corona-Test. Das Angebot wurde gemeinsam mit Stena Line und Port of Kiel für Reisende aus Schweden entwickelt, erklärt der ärztliche Leiter und Geschäftsführer im Labor Krause, Dr. Thomas Lorentz. Aber auch jeder Kieler könne sich einen Abstrich nehmen lassen und erhalte am Abend das Ergebnis. Derweil steigt die Ticket-Nachfrage bei der Stena Line. Für den Rest-Juli und August verzeichnete die Reederei mehr als 1700 Buchungen von Schweden auf den Fähren Göteborg-Kiel und Trelleborg-Rostock.

Auch für den Neustart der Kreuzfahrtsaison rüsten sich die Häfen. Am 5. August sticht die „Aidaperla“ mit verminderter Passagierzahl von Hamburg aus in See, am 12. August die „Aidamar“ von Rostock-Warnemünde, am 16. August die „Aidablu“ von Kiel aus.

