Da stimmte etwas nicht: Beamte vom Hauptzollamt Kiel haben am 12. Oktober einen Autotransporter am Skandinavienkai in Lübeck kontrolliert, und dabei Überraschendes festgestellt. Unter der Reserveradabdeckung eines Autos fanden die Beamten Cannabis im Wert von bis zu 400.000 Euro – per Röntgen.