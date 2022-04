Kiel

Auf geht’s im Tippelschritt: Slow Jogging ist ganz einfach. Es eigne sich für alle Menschen, heißt es auf dem Infoportal „Slow Jogging Germany“. Besonders für diejenigen, die sich als unsportlich bezeichnen oder eine Abneigung gegen schnelles Laufen oder Jogging haben, ist Slow Jogging eine gute Alternative.

Beim Slow Jogging bewegt man sich bewusst langsam, dafür aber in einer hohen Schrittfrequenz vorwärts. Ungefähr 180 kleine Tippelschritte pro Minute sollten es sein. Und ein weiterer Unterschied zum üblichen Joggen mit großen und langen Schritten besteht noch. Die Füße werden beim Slow Jogging mit dem Fußballen beziehungsweise dem Mittelfuß aufgesetzt – und nicht wie sonst üblich mit der Ferse oder dem Vorfuß. Der Tippelschritt auf dem Mittelfuß ist für die Knie und Füße gelenkschonender als das gewohnte Abrollen, wie man es vom schnelleren Joggen her kennt.

Slow Jogging verbrennt genauso viele Kalorien wie normales Joggen

Was dabei oft unterschätzt wird: Auch das langsame Laufen verbrennt Kalorien und steigert die Ausdauer. Bei gleicher Distanz soll Slow Jogging laut Experten doppelt so viele Kalorien verbrennen wie Walking und ebenso viele Kalorien wie das „normale“ Joggen. Es dauert eben nur ein bisschen länger, bis man am Ziel ist.

Weil die Schritte beim Slow Jogging kurz sein sollen, braucht man sich nicht stark abzustoßen. Man hebt also kaum vom Boden ab. Daher sind auch keine stark gedämpften Laufschuhe nötig. Für Slow Jogging seien „die üblichen Joggingschuhe mit starker Dämpfungssohle im Fersenbereich eher ungeeignet“, heißt es auf dem Portal Slow Jogging Germany. Hier empfiehlt man stattdessen Laufschuhe, die sich im Bereich des Fußballens leicht verbiegen lassen und die einen geringen Höhenunterschied von der Ferse bis zu der Fußspitze haben. Diese sogenannte Sprengung soll weniger als zehn Millimeter betragen.

Slow Jogging entlastet die Gelenke

Der Körper bewegt sich beim Slow Jogging kaum auf und ab. Das entlastet die Gelenke, Hüfte, Knie, Wirbelsäule und das Herz-Kreislauf-System. Die Körperhaltung ist gerade aufgerichtet, die Schultern bleiben locker, die Arme schwingen mit und der Blick ist in die Ferne gerichtet.

Entwickler dieser ungewöhnlichen Lauftechnik ist der inzwischen verstorbene japanische Sportphysiologe Prof. Hiroaki Tanaka. Er nannte den Trend, den er vor Jahrzehnten in Fernost ins Rollen gebracht hat, „Nikoniko“ – was im Japanischen so viel wie „Lächeln“ bedeutet. Ziel ist es, das Jogging-Tempo so zu wählen, dass man das Training mit einem Lächeln im Gesicht absolvieren kann.

Doch auch, wenn der hierzulande neuen Sportart der Leistungsgedanke fehlt, hat sie es in sich. Der Lauf auf dem Mittelfuß kann ganz schön in die Waden gehen und die Achillessehne strapazieren. Es lohnt sich also auch beim Slow Jogging, mit moderatem Training zu beginnen und sich langsam zu steigern. Es müssen ja nicht beim ersten Mal die 180 kleinen Schritte in der Minute sein! Und die erste Jogging Runde muss nicht allzu lange dauern. Dafür kann man lieber jeden Tag trainieren und abwechselnd mit zwei Minuten Slow Jogging und zwei Minuten Gehen beginnen.

Slow Jogging ist für jeden geeignet: Für Laufanfänger, die in Bewegung kommen wollen. Für erfahrene Jogger als Regeneration. Für Alt und Jung. Und nicht zuletzt für leicht übergewichtige Menschen, die einen Sport suchen, der nicht allzu stark auf die Knochen und Gelenke geht.

