So berichten bundesweite Medien über die gestoppte Impfaktion in Lübeck

Lübeck

Nach der von der Polizei beendeten Impfaktion im Flughafen Lübeck am Sonnabend berichten Medien bundesweit von der mutmaßlich illegalen Aktion. Der NDR berichtet bereits am Sonntagmorgen auf seiner Homepage mit der moderaten Zeile: „Nicht zugelassener Impfstoff? Behörden stoppen Impfaktion in Lübeck“ und spricht von einer „womöglich“ illegalen Impfaktion, die gestoppt worden sei.

Er weist auch darauf hin, dass der Flughafen dem Unternehmer und Mediziner Winfried Stöcker gehört, der nach eigenen Angaben einen Corona-Impfstoff entwickelt hat.

„Unzulässige Impfaktion am Flughafen Lübeck“

Der Nordkurier hingegen titelt: „Polizei schreitet ein“, die Unterzeile lautet: „Unzulässige Impfaktion am Flughafen Lübeck“. Unter der Dachzeile „Schutz vor Corona“ titelt auch die Mitteldeutsche Zeitung „Illegale Impfaktion am Flughafen in Lübeck von Polizei gestoppt“ und weiter: „Am Lübecker Flughafen haben Polizeibeamte eine unzulässige Impfaktion beendet. Dabei besteht der Verdacht, dass der verwendete Impfstoff überhaupt nicht zugelassen ist.“

„Dubioser Impf-Doktor“

Im Süden der Republik titelt Die Rheinpfalz: „Illegale Impfaktion auf Flughafen − offenbar nicht zugelassenes Vakzin verabreicht“. Auch Focus Online bezeichnet die Impfaktion als illegal und fragt: „Steckt ein dubioser Impf-Doktor dahinter?“

„War es das Stöcker-Präparat?“

Tief aus dem Westen, nämlich von der Rheinischen Post in Düsseldorf, kommen vorsichtige Zeilen: „Verdacht auf nicht zugelassenen Impfstoff: Polizei löst Impfaktion am Flughafen Lübeck auf“, heißt es hier. Und aus dem Osten vermeldet die Sächsische online: „Polizei löst Impfaktion am Stöcker-Flughafen auf“. Im Text fragt sie „war es das Stöcker-Präparat?“ und verweist auf die Görlitzer Inzidenz von über 1500.

„AfD-Großspender spritzt nicht zugelassenen Impfstoff“

Auch die überregionalen Medien nehmen das Thema auf den Haken. „Bild“ titelt: „Multi-Millionär lässt in Lübeck 107 Menschen impfen!“ und zitiert Stöcker mit der Behauptung, dass bisher rund 20.000 Menschen in Deutschland mit dem Stoff geimpft seien. Die „Zeit“ hat die Nachricht vom Einschreiten der Polizei ebenfalls online auf ihren Seiten.

Spiegel Online schreibt unter der Zeile: „AfD-Großspender spritzt nicht zugelassenen Impfstoff“: „Der rechtspopulistische Arzt Winfried Stöcker gründete einen Medizinkonzern und besitzt den Lübecker Flughafen. Beides nutzte er für eine Impfaktion mit einer Do-it-yourself-Vakzine – bis die Polizei einschritt.“

Von RND/LN/Sabine Risch