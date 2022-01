Kiel

Corona macht ehrlich: Weil uns die Pandemie auf wesentliche Fragen zurückwirft, hat das Virus auch auf dem Kieler Ostufer einige Mängel aufgezeigt. So empfindet es zumindest FH-Professor und -Vizepräsident Tobias Hochscherf, wenn er auf das Jahr 2021 zurückblickt.

Da wäre zum Beispiel das Leben rund um die Fachhochschule, die im nordöstlichsten Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf liegt: „Unsere eigenen Kulturangebote und selbst die langsam startende Gastronomie sind hier heruntergefahren“, sagt Tobias Hochscherf und erinnert in diesem Zusammenhang an den zweiten Lockdown über den Winter 2020/21.

Der Professor wünscht sich, dass sich Hochschule und Stadtteil mehr zueinander öffnen

„Vier privat betriebene Cafés in unmittelbarer Campusnähe haben insgesamt zugemacht“, beklagt Hochscherf. Der ehemalige Werftenstandort der FH habe sich noch nicht als pulsierender Mittelpunkt für junge Menschen etabliert. Und zahlreiche in diese Richtung zielende Vorhaben fielen flach.

Hochscherf weiß das aus eigener Anschauung. Der 45-Jährige wohnt in Mönkeberg, unmittelbar nördlich. Er sagt: „Hochschule und Stadtteil müssen sich zueinander noch mehr öffnen. Der Stadtteil hat das Fehlen der Studis weniger gemerkt.“

Viele der jungen Studierenden pendelten vom Westufer an die FH. Abends sei der Standort wie ausgestorben – auch schon vor Corona. „Die große Mensaparty im Dezember, echt eine Premiere, musste leider auch abgesagt werden. Dabei wollten wir den Campus endlich auch abends beleben.“ So wiederholte sich der Lockdown-Blues am Jahresende 2021.

Noch ist das Ostufer verkehrspolitisch abgehängt

Hochscherf zufolge hat Corona im Jahr 2021 aber nicht nur einen Mangel an Partyspots aufgezeigt, sondern auch die Defizite in der Infrastruktur. Wer aus Angst vor Infektionen den ÖPNV nicht mehr nutzen wollte, steckte im Stau oder holperte über die schlechten Fahrradwege: „Zum Ostufer gehört es immer zu fahren.“

Und das Radfahren sei bedauerlicherweise in Richtung Ostufer besonders kompliziert. „Als dann der Sommer kam, füllten sich die Strände – und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl Ostufer war spürbar“, sagt Hochscherf. „Aber man merkt an der Stimmung hier, dass das Ostufer verkehrspolitisch abgehängt ist.“

Hochscherf zufolge hat Corona im Jahr 2021 aber nicht nur einen Mangel an Partyspots aufgezeigt, sondern auch die Defizite in der Infrastruktur. Wer aus Angst vor Infektionen den ÖPNV nicht mehr nutzen wollte, steckte im Stau oder holperte über die schlechten Fahrradwege: „Zum Ostufer gehört es immer zu fahren.“

„Wir haben hier sehr viel zu bieten: Abendsonne, das Naherholungsgebiet Schwentine – und viele tolle Menschen.“ Dem flammenden Plädoyer für das Ostufer fügt er einen Appell an: „Es würde helfen, nach dieser Corona-Welle einfach noch einmal aufs Ostufer zu kommen und mit den Menschen hier zu sprechen.“

„Die Studierenden hatten nach den langen Beschränkungen das Bedürfnis nach Austausch“

Gerade mit diesen Gesprächen stand auch im Jahr 2021 einfach alles – oder es fiel: Die Start-up-Gründungen waren durch den fehlenden Austausch deutlich erschwert, internationale Studierende ließen sich während ihres Kiel-Aufenthalts schwerer integrieren.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber gerade mit Wiederbeginn des Präsenzstudiums im Sommer 2021 zeigte sich laut Hochscherf, dass Studium ein soziales Vorhaben ist: „Der Austausch nach den Präsenzveranstaltungen dann war kaum zu bremsen. Die Studierenden hatten nach den langen Kontaktbeschränkungen einfach das Bedürfnis nach Austausch.“

Möglich machte das ein 3G-System über die Campuskarten – das auch den Dozenten wieder einiges zurückgab. „Auch für mich war es eine ganz große Freude, da ja auch so viel Kommunikation nonverbal stattfindet. Das direkte Feedback ist einfach nicht zu ersetzen.“

Die Pandemie trieb die Digitalisierung des FH-Studiums an

So hält Hochscherf fest, dass die Pandemie in vielen Bereichen auch positive Effekte zeitigte: „Die Digitalisierung hat riesige Schritte nach vorne gemacht.“ Gerade an der FH, wo das Studium oft noch technischer, pragmatischer ausgerichtet ist als an der CAU, ging digital einiges.

FH und CAU: Die Digitalisierung und ihre Tücken Spätestens mit dem zweiten Lockdown im Winter 2020/21 war die Erwartung groß, dass es so etwas wie pandemische Routine geben könnte. Doch an den Hochschulen gab es erneut Unklarheiten, ob Prüfungen in Präsenz oder online abgelegt werden sollen. So schrieb FH-Präsident Björn Christensen noch im Januar einen Rundbrief an alle Studierenden, wonach „digital überwachte Klausuren derzeit nicht innerhalb des Rechtsrahmens“ liegen. Präsenzprüfungen waren zu dem Zeitpunkt allerdings auch untersagt. Ende des Monats bestand dann Rechtsklarheit auch für Online-Prüfungen, für viele Studierende viel zu spät. Klar war außerdem vielen Lehrenden und Studis an beiden großen Kieler Hochschulen: Online kann sehr wahrscheinlich gut gemogelt werden.

Und doch waren es auch althergebrachte Stärken, die viele Studierende beeindruckten: So gab es beispielsweise ein Angebot für internationale Studis, auf einem kurzen Segeltörn den Standort Kiel und andere Personen kennenzulernen; ein echter Höhepunkt für Hochscherf im vergangenen Jahr. Zumindest an der frischen Luft und im Netz war 2021 einiges möglich.