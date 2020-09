Kiel

Nicht erst seit Corona ist klar, dass die Pflegeberufe dringend eine Aufwertung nötig haben. Ein erster Schritt in diese Richtung ist jetzt getan. Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) startete am Montag in Kiel eine landesweite Informationskampagne für eine neue Pflegeausbildung im Norden. Darin werden drei Fachbereiche zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengefasst.

Die „Pflegefachfrau“ oder der „Pflegefachmann“ ist sowohl in der Altenpflege fit, als auch in der Kranken- und Kinderkrankenpflege. In Schleswig-Holstein haben bereits 922 Schüler die Ausbildung begonnen. Der nächste Starttermin ist der 1. Oktober.

Einer der neuen angehenden Pflegefachmänner ist Thomas Preuhsler aus Borgstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde). Beim feierlichen Kampagnen-Auftakt in der DRK-Akademie SH in Kiel ist auch der 34-Jährige dabei. „Bisher habe ich keinen Tag bereut“, sagt er.

Vom Kapitän zum Pflegefachmann

Dabei liegt bereits ein erfolgreicher Werdegang hinter ihm. Als Schiffsmechaniker war er jahrelang zur See gefahren, hatte dann als Freiwilliger beim Deutschen Entwicklungsdienst in Sambia in Ostafrika gearbeitet. Später studierte er noch Nautik in Bremen.

„Anschließend habe ich mich als Berater für Kapitäne selbstständig gemacht“, erzählt er. Doch die Wende kam, als er vor zwei Jahren Papa wurde. „Ich wollte in Zukunft nicht mehr reisen.“ Während er sich zu Hause um Kind und Haushalt kümmerte und seine Frau arbeiten ging, nutzte er die Zeit zum Nachdenken über die Zukunft.

Als Pflegehelfer schnupperte er in den Beruf

Als er durch Zufall eine Anzeige vom Cura Seniorencentrum in Borgstedt entdeckte, das eine Ausbildungsstelle anbot, probiert er es einfach aus. Zunächst drei Monate als Pflegehelfer, seit April als angehender Pflegefachmann. „Ich fühle mich sehr bestärkt in meiner Entscheidung“, sagt er. „Es gibt so viele schöne Momente in der Pflege.“

„Erfüllt“ fühlt sich auch Pflegeschülerin Geneviève Langfeldt (29). Die ausgebildete Hotelfachfrau arbeitete jahrelang im Kieler Hotel „Maritim“. „Als meine Oma an Krebs erkrankte, haben wir uns als Familie um sie gekümmert“, erzählt sie. Da habe sie gesehen, wie es ist, für Menschen da zu sein, die Hilfe brauchen.

„Das war mein Grund, etwas zu ändern, und etwas Sinnvolles zu tun.“ Im Lubinus Clinicum in Kiel lerne sie nun die verschiedensten Bereiche kennen. „Das erweitert den Blickwinkel ungemein“, sagt sie begeistert. Gesundheitsminister Heiner Garg freuen solche Sätze. „Der neue Pflegeberuf ist für junge Menschen, die eine wirklich sinnstiftende Tätigkeit suchen, eine große Chance“, sagt er. Obwohl, so räumt er ein, der Beruf nicht für jeden geeignet sei.

Generalistische Pflegeausbildung in Schleswig-Holstein

Die generalistische Pflegeausbildung hat auch Florian Götsch (33) überzeugt. „Man lernt viele Bereiche kennen und kann sich dann entscheiden“, sagt der Auszubildende vom ambulanten Pflegedienst „Das Tour Team“ in Kiel-Wik.

Die angehende Pflegefachfrau Geeta Jamarkattel Tiwari (36), die aus Nepal stammt, weiß dagegen schon längst, wohin ihr Weg später führen soll. „Ich möchte eines Tages mein Pflegewissen an neue Schüler weitergeben“, sagt die studierte Mathelehrerin.

Neue Kampagne: "Echte Pflege. Im echten Norden."

Mit der neuen Kampagne „Echte Pflege. Im echten Norden“ sollen nun weitere Menschen – vor allem junge – angesprochen werden. Geworben wird in den sozialen Medien, an Litfaßsäulen und in Einkaufszentren. Mit Sprüchen wie „Manche pflegen einfach nur ihr Insta-Profil. Ich pflege auch Schleswig-Holstein“ oder „Manche lassen es immer nur krachen. Ich sorge dafür, dass Dinge zusammenwachsen“ soll der Funke überspringen.

Das neue Berufsbild könne vor allem mit den vielen Einsatzmöglichkeiten punkten, so Minister Garg. Im Norden würden sich die 475 ambulanten Pflegedienste, die knapp 700 stationären Pflegeeinrichtungen und die 108 Krankenhäuser über Nachwuchs freuen. Ausgebildet wird an 35 Pflegeschulen im Land. Finanziert wird die bundesweit neue Ausbildung mithilfe eines Ausbildungsfonds, der von den Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Land und sozialer Pflegeversicherung getragen wird. Für 2021 sind in Schleswig-Holstein dafür rund 100 Millionen Euro vorgesehen.

