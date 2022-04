Kiel

Trotz teils leergeräumter Supermarktregale sehen die Einzelhandelsunternehmen für Lebensmittel in Schleswig-Holstein keine Versorgungsprobleme. Engpässe gebe es aber durchaus – nicht nur bei Öl und Mehl, sondern auch bei Konserven und Tierfutter. Gründe und Gegenstrategien sind vielfältig.

„Die Ukraine ist ein wichtiger Rohstofflieferant, vor allem für Sonnenblumenöl. Hierbei gibt es nach wie vor Lücken in den Regalen“, sagt Solveig Hannemann, Sprecherin des Kieler Handelsunternehmens Famila. Das Öl-Sortiment werde auf andere Sorten umgestellt. „Ein solcher Eingriff in die Lieferketten pendelt sich jedoch nicht kurzfristig ein, sondern braucht Zeit.“

Hohe Nachfrage durch Vorrats- und Spendenkäufe

Das betreffe etwa die Suche nach alternativen Rohstoffen, Produzenten, Verpackungsmaterialen und Lieferwegen. Außerdem müssten Rezepturen weiterverarbeiteter Produkte, die Sonnenblumenöl beinhalten, angepasst werden. „Beim Mehl liegen die Gründe für Engpässe nicht in der Rohstoffknappheit, sondern in der hohen Nachfrage.“

Weitere betroffene Produkte sind laut Hannemann zum Beispiel Nudeln, Konserven, Reis und Tiernahrung. „Die Regale sind allerdings nicht leer, und es kommt regelmäßig neue Ware nach. Die erhöhte Nachfrage ist nach unserer Einschätzung zum Teil auf Vorrats- und Spendenkäufe zurückzuführen.“ Aufgrund der gestiegenen Energiepreise haben demnach jedoch auch einige Fabriken vorübergehend geschlossen, „weil die Produzenten die Preissteigerungen nicht vollumfänglich weitergeben und wettbewerbsfähig bleiben können“.

Engpässen begegne Famila, indem das Unternehmen etwa die Bestellmengen vergleichbarer Waren erhöhe oder andere Lieferanten suche. „Die Artikel, deren Engpässe auf Vorratskäufen beruhen, werden sich sicherlich in absehbarer Zeit wieder regulieren. Bei anderen Produkten hängt das stark von der Entwicklung des Ukraine-Krieges und der Energiepreise ab“, so Hannemann.

Einzelhändler in Schleswig-Holstein: Kein Versorgungsproblem

Einzelne Lücken im Regal bedeuteten aber noch kein Versorgungsproblem. Andere Fette, Mehle und Nudelsorten seien durchaus verfügbar. Auch Edeka-Nord weist darauf hin, dass es sich bei einzelnen Produkten um kurzzeitige Lieferengpässe handele. Kunden könnten – etwa bei Speiseölen – auf Alternativmarken zurückgreifen.

„Aktuell können wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen“, so ein Edeka-Sprecher der Handelszentrale in Neumünster. Je nach Situation vor Ort rufen selbstständige Kaufleute ihre Kundschaft auf, „nur haushaltsübliche Mengen bestimmter Artikel einzukaufen. Es gibt weiterhin keinen Anlass, zusätzliche Vorräte anzulegen“.

Der Edeka-Sprecher weist darauf hin, dass die Situation „gerade sehr dynamisch“ sei. „Daher können wir noch keine Prognosen über zukünftige Mengen- und Preisentwicklungen geben.“