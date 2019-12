So geht es der Bärenbande in Weidefeld

Weidefeld

Balou faulenzt auf einem Hügel. Der Kragenbär reagiert nur mit einem leichten Zucken am Ohr, als Fachreferent Patrick Boncourt seinen Namen ruft. Mehr wird von dem Bären im Tierschutzzentrum Weidefeld auch nicht erwartet. Vor zwei Monaten ist Balou mit vier Artgenossen hier angekommen, hat sich prima eingelebt und darf sein Bärendasein samt Winterruhe genießen.

Die zwei männlichen Kragen- und drei weiblichen Braunbären haben einiges hinter sich. Braunbärin Maya wurde als Attraktion in einem kleinen Käfig neben einem Restaurant in Litauen gehalten. Die anderen stammen aus einer schlechten Tierparkhaltung. Ihr Leben wurde erst besser, als sie in eine Auffangstation für Tiere in Nordrhein-Westfalen kamen. Wie berichtet, lief dort aber der Pachtvertrag aus. Und so zog das Quintett Anfang Oktober in das neue, zwei Millionen teure Bärengehege des Tierschutzzentrums Weidefeld.

Braunbären sind extrem anpassungsfähig. „Es gab keine Schwierigkeiten, alles ist bestens gelaufen und alle haben sich sehr gut eingelebt“, sagt Boncourt. Bei einer Braunbärendame gab es anfänglich etwas Stress, was am norddeutschen Wetter gelegen haben könnte. „Wir sind hier nur 1000 Meter von der Ostsee entfernt, da sind die Wind- und Luftverhältnisse anders als in Nordrhein-Westfalen. Da Bären wahnsinnig gut riechen können, nehmen sie auch den Salzgehalt in der Luft wahr“, sagt er.

Bären-Schutz in Deutschland und Europa Laut Deutschen Tierschutzbund leben mehr als 150 Bären in deutschen Zoos, Tier- und Freizeitparks. In Osteuropa müssen sie noch als weitere Attraktionen herhalten: Sie werden in kleinen Käfigen vor Restaurants oder Hotels zur Schau gestellt, dort mit Chips, Cola oder Schnaps gefüttert. Manche werden als Haustiere privat gehalten. Um Bären aus schlechter Haltung zu helfen, gibt es europaweit 15 Bärenauffangstationen, die zwischen fünf und 80 Tiere aufgenommen haben. Der Bedarf ist hoch, laut Patrick Boncourt leben rund 1000 Bären noch in schlechter Haltung. Ob im Tierschutzzentrum Weidefeld künftig noch mehr aufgenommen werden können, hängt von der Eingewöhnung der fünf Bären ab.

Genügend Platz haben die 20 bis 30 Jahre alten Tiere auf dem alten Militärgelände, das der Tierschutzbund Ende der 1990er Jahre übernommen hat. Beobachtet werden können die Tiere von Aussichtsplattformen. Tierpfleger haben Fleisch, Gemüse und Obst im Gelände verteilt, und so sieht man die imposanten Tiere bei der Nahrungssuche ihre Runden ziehen. Einer hat ein großes Stück Fleisch gefunden und schleppt es stolz in seine Höhle. Ein anderer verzehrt es gleich an der Fundstelle.

Bei falscher Haltung werden Braunbären oft nicht alt

Nachdem sie lange im Tierpark und in Käfigen der Kurzweil von Menschen dienten, dürfen sie sich in Weidefeld hinter Büschen und Hügeln verstecken, auf Bäume klettern oder sich in ihre Höhlen verkrümeln. Bis zu 45 Jahre alt können sie werden, wenn sie artgerecht leben. „Oft gibt es aufgrund falscher Haltung Mangelerscheinung, dann sterben sie eher“, sagt Boncourt.

Der Biologe hat seine Diplomarbeit über das Verhalten von Braunbären geschrieben. Er weiß, dass Bären aus schlechter Haltung auch nach Jahrzehnten ohne Winterruhe wieder zu ihrem natürlichen Rhythmus finden können. In Weidefeld sind schon die ersten Anzeichen zu erkennen. „ Bären gehen aber nicht in den Winterschlaf, sondern bei Temperaturen um null Grad und kürzeren Tageslängen in die Winterruhe. Dabei fährt der ganze Stoffwechsel runter, die Ernährung wird eingestellt und sie legen sich hin“, sagt er. Dabei würden sie in einem Stand-by-Modus bleiben. „So können sie auch noch auf extreme Situationen reagieren, beispielsweise wenn sich ein Konkurrent nähert“, sagt der Experte. Doch das muss Balou zunächst nicht fürchten. An diesem Tag genießt er alleine sein Bärendasein auf dem Hügel.

