So waren die Abiturprüfungen für die Schüler

Melissa Peters hat ein gutes Gefühl

"Das hätte auch schon vor den Osterferien so laufen können", findet Melissa Peters, die gerade ihre erste schriftliche Abi-Prüfung am Gymnasium Kaltenkirchen absolviert hat. Die 18-Jährige hatte sich gegen das Not-Abi ausgesprochen und die schulfreie Zeit zum Lernen genutzt. Das hat sich gelohnt.

"Ich habe ein gutes Gefühl und bin auch mit der Zeit gut zurechtgekommen", sagt Melissa Peters. 285 Minuten lang saß sie mit vier anderen Schülern und einem Lehrer in einem ganz normalen Klassenraum. "Wir waren nur sechs Schüler, eine von uns schrieb in einem extra Raum, da sie zur Risikogruppe gehört", erzählt die 18-Jährige.

Keine Grüppchen und auch keine Masken

In dem Prüfungsraum standen fünf Tische für die Schüler, ein Tisch für den Lehrer und einer für die Handys. Mehr nicht. "Uns wurde vorher von der Schule geschrieben, wann wir durch welchen Eingang kommen sollen." Die Schule hat drei Eingänge, an jedem steht ein Tisch mit Desinfektionsmittel. Grüppchenbildung wurde ebenfalls verboten. Außerdem mussten die Prüflinge zuvor eine Erklärung unterschreiben, mit der sie die Einhaltung der Hygieneregeln akzeptieren. Eine Schutzmaske trug niemand.

Völlige Ruhe um sich zu konzentrieren

"Ich hatte keine Angst herzukommen und die Prüfung zu schreiben", sagt Melissa Peters. Sie bereue es nicht, ganz regulär in Corona-Zeiten ihr Abi zu machen. "Es hat sich alles bestätigt, es funktioniert", sagt sie: "So hätte man es auch schon vor den Osterferien machen können." Das Ganze habe sogar noch einen Vorteil: "Dadurch, dass keine anderen Schüler in der Schule waren, war es völlig still. Man konnte sich voll konzentrieren."

Ziel ist 2,0 oder besser

Am Freitag schreibt Melissa Peters ihre zweite Profilprüfung - in Latein. "Da bin ich die einzige im Jahrgang", sagt sie. In der kommenden Woche folgt die Deutschprüfung, die mündlichen finden im Mai und Juni statt. Melissa hat schon mal gerechnet: "Wenn alles gut läuft, könnte ich das Abi mit 2,0 abschließen, vielleicht sogar ein bisschen besser." Doch für heute ist erstmal Schluss mit Schule: "Ich gehe später in die Stadt, Eis essen." Das hat sie sich auch verdient.

Celina Haupt fand es befremdlich

Celina Haupt hat am Dienstag ihre Abiturprüfung in Wirtschaft/Politik am Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel geschrieben. „Es lief gut, viel besser als erwartet“, sagt sie. Die 19-Jährige hatte Anfang April in einer Mail an die Redaktion erklärt, warum ein Abitur in der aktuellen Krisensituation nicht fair sein könne. Die Prüfungen begannen am Dienstag dennoch.

„Daran konnte ich nun nichts mehr ändern. Ich habe versucht so gut wie möglich zu lernen, auch wenn es schwierig war, dabei Ruhe zu finden.“ Treffen mit Freunden, zum Lernen oder Abschalten, waren nicht möglich. Stattdessen mussten sich die 75 Schüler des Abiturjahrgangs am Ernst-Barlach Gymnasium im Vorfeld einer detaillierten Einweisung unterziehen.

Letzte Fragen per Videokonferenz klären

In einem Anschreiben vom Schulleiter wurden die Schüler über die Hygienemaßnahmen während der Prüfungen belehrt. In einer Videokonferenz mit den Klassenlehrern wurden letzte Fragen am Bildschirm geklärt. Auf der Schulplattform konnten online die Sitzpläne für den Prüfungstag eingesehen werden.

Desinfektionsspray für jeden

Am Dienstagmorgen sollten sich die Schüler zwischen acht und halb neun an der Schule einfinden, um einen Stau am Eingang zu vermeiden. „Dort wurden wir von zwei Lehrern empfangen. Flaschen mit Desinfektionsspray beschriftet mit unseren Namen standen für uns bereit“, berichtet die Kielerin. In den Gängen achteten die Lehrkräfte auf den Abstand der Schüler.

Celina Haupt schrieb die Prüfung zusammen mit ihren Klassenkameraden in der Aula. Andere Klassen waren in kleinen Gruppen auf verschiedene Räume verteilt. „Es war etwas befremdlich auch nach der Prüfung den Abstand zu meinen engsten Freunden zu bewahren.“

Nächste Prüfung im Blick

Trotz aller Umstände ist Celina Haupt froh, dass das Abi jetzt angegangen wird. „Wir zeigen, dass wir auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben können. Wenn uns jetzt kein Arbeitgeber will, weiß ich auch nicht mehr weiter.“ Am Freitag steht in Englisch die nächste Klausur an.

Von Sylvana Lublow und Clemens Behr

