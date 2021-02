Szenario 1: Schleswig-Holstein erlaubt Übernachtungen in Hotels, Gaststätten, in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen – vorausgesetzt, die Gäste legen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vor und die Inzidenz liegt drei Wochen stabil unter einem bestimmten Wert. Bisher kalkulierte die Landesregierung mit dem Wert 50, zuletzt sprach die Ministerpräsidentenkonferenz allerdings von 35.

Szenario 2: Schleswig-Holstein riegelt sich ab, erlaubt aber zumindest seinen Einwohnern Urlaub im eigenen Land.

Szenario 3: Tourismus ist zugelassen, allerdings werden die Kapazitäten begrenzt. In Hotels darf beispielsweise nur jedes zweite Zimmer belegt werden, an den Stränden gibt es Zugangsbeschränkungen, die Plätze in Gaststätten sind limitiert.

Sager zu möglichem Osterurlaub 2021: "Alle drei Szenarien sind besser als eine Absage"

„Alle drei Szenarien wären mir lieber als eine pauschale Absage“, sagt Reinhard Sager (CDU), Landrat in Ostholstein und Chef des Landkreistags Schleswig-Holstein. „Die Aussicht auf bessere Zeiten ist nicht nur für die Branche wichtig, sondern psychologisch auch für uns alle, die wir ohnehin durch die Pandemie belastet sind.“

Testungen halte er als Eintrittskarte zu Übernachtungen im Hotel, insbesondere aber auch zu Ferienwohnungen und -häusern für ein probates Mittel – „zumal dort die Hygiene- und Abstandsregelungen leicht einzuhalten sind.“ Schnelltests gewährten zwar keine hundertprozentige Sicherheit. „Ein Mehr bieten sie trotzdem.“

2020 gab's jede Menge Ärger mit den Zweitwohnungen

Nach dem massiven Ärger des vergangenen Jahres bewertet Sager das Szenario 2 inzwischen zurückhaltend. 2020 hatte Schleswig-Holstein selbst Hamburgern die Nutzung ihrer Zweitwohnungen untersagt und an den Landesgrenzen Kontrollen durchgeführt. „Aus meiner Sicht würde eine solche Lösung auch juristisch nicht mehr durchtragen und scheint mir für 2021 nicht das gebotene Mittel zu sein.“

Sager spricht sich für einen Mix aus den Szenarien 1 und 3 aus. In Hotels und Pensionen, aber auch Cafés und Restaurants müssten Kapazitätsbeschränkungen auferlegt werden, für Ferienwohnungen dagegen keine. Auch digitale Strandampeln, wie sie im vergangenen Jahr in Ostholstein zum Einsatz kamen, seien geeignet, um Ströme zu lenken – vor allem im Sommer. Sager appellierte an die Gemeinden, sich mit solchen digitalen Hilfsmitteln vertraut zu machen.

Digitale Möglichkeiten: Staatssekretär wendet sich an die Betriebe

Ähnlich äußert sich Thilo Rohlfs, Staatssekretär im FDP-geführten Kieler Wirtschaftsministerium. „Es ist wichtig, sich jetzt vorzubereiten und mit einem intelligenten System gut gerüstet in die Saison zu gehen“, sagt er.

Als Beispiel nennt er eine App namens „Luca“, die unter anderem von Gastronomen auf den nordfriesischen Inseln genutzt wird. Luca ist nach Angaben ihrer Hersteller eine Kontaktdatenverwaltung und -nachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen, für Geschäfte und Gastronomie. Sie bindet die Gesundheitsämter ein und soll deren Arbeit erheblich vereinfachen. „Wir wollen die Hotels und Gaststätten finanziell dabei unterstützen, ein solches System aufzubauen“, sagt Rohlfs und spricht in diesem Zusammenhang auch von digitalen Speisekarten und kontaktlosen Anmeldungen.

Tagesgäste sollen aus Schleswig-Holstein nicht ausgesperrt werden

Sobald im Übrigen Tourismus wieder erlaubt ist, werde man Tagesgäste nicht außen vor halten. Zum einen sei das kaum zu kontrollieren, zum anderen stehe dahinter auch eine soziale Frage. „Nicht jeder kann sich ein Hotel in St. Peter-Ording leisten.“

Anders als Landrat Sager bewertet der Staatssekretär Kapazitätsbeschränkungen skeptisch. Sie würden sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. „Außerdem haben Hotels und Campingplätze im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie gute Konzepte haben. Zugangsbeschränkungen wären für Frühstücksräume oder Wellnessbereiche vorstellbar.“