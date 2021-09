Lübeck/Kiel

„Alle einsteigen!“, ruft der Betriebslenker mit der gelben Warnweste auf dem Lübecker Bahnhofsvorplatz. Es ist 7.20 Uhr am Montagmorgen. Seit heute sind auf der Strecke nach Kiel alle Züge gestrichen, die beiden Verbindungen RE 83 und RB 84 auf der Strecke werden für sieben Wochen durch Busse ersetzt. In dieser Zeit „rüstet die DB die Technik für das Elektronische Stellwerk in Lübeck um“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG. Aber wie gut funktioniert der Schienenersatzverkehr?

Statt Zug: Mit dem Bus nach Kiel

Der Gelenkbus ist nicht voll besetzt: 30 Fahrgäste sind eingestiegen, viel weniger, als normalerweise im Pendlerverkehr mitfahren. „Viele sind wohl umgestiegen aufs Auto“, sagt einer von ihnen. Dann fragt er den Fahrer, ob er nicht zehn Minuten zu früh losgefahren sei. „Sie meinen den Schnellbus direkt nach Kiel, der wäre um 7.24 Uhr gefahren“, sagt dieser. Der junge Mann, der seinen Namen lieber nicht nennen will, ist versehentlich in dem Bus gelandet, der mit rund zwei Stunden Fahrzeit alle Zwischenstationen anfährt.

Fahrer mit Routenplaner auf unbekanntem Terrain

„Jetzt komme ich zu spät zur Arbeit“, ärgert er sich. Er betreut in Kiel eine Baustelle und fährt deshalb zurzeit oft dorthin. Auch andere Fahrten für die Arbeit macht er mit dem Zug und ist dabei eigentlich entspannt: „Einmal im Jahr gibt es eine Baustelle, darauf stelle ich mich dann ein.“

Die Tour geht vorbei an Maisfeldern, einer Gänsefarm und einem großen Gestüt. Aber auch durch die Innenstädte von Eutin oder Bad Malente geht die Fahrt. Schließlich liegen fast alle Haltepunkte an den Bahnhöfen. Der Busfahrer fährt die Strecke zum ersten Mal und folgt der Routenführung eines Kartendienstes. Der berücksichtigt leider nicht, ob der Gelenkbus überall fahren kann. In Eutin kommt er nicht um eine Kurve. Eine ortskundige Passagierin hilft und lotst den Fahrer auf eine breitere Straße nach Bad Malente.

„Der erste Tag ist oft chaotisch, danach geht es gut“

Dort steigt Lilian Meyer in den Bus. „Normalerweise arbeite ich im Homeoffice, aber heute muss ich für die Arbeit nach Kiel“, sagt sie. Die erfahrene Bahn-Pendlerin wusste aus der Bahn-App bereits, dass nur Busse fahren. Sie hat einen zeitlichen Puffer eingeplant. Das war auch nötig: „Am Morgen ist mein Bus nach Plön ausgefallen“, sagt sie. Nach ihrer Erfahrung ist „der erste Tag nach einer Umstellung oft chaotisch, danach geht es aber gut“. Geärgert hat sie sich, als es während der ersten beiden Bahnstreiks keinen Ersatzverkehr gab.

Das Auto ist für Meyer trotzdem keine Option. „Das ist stressig und dauert auf dieser Strecke oft länger“, sagt sie. „Beim Zug fahren arbeite ich oft, lese oder genieße die Landschaft, es ist ja eine der schönsten Strecken Deutschlands.“ Die beiden georgischen Studentinnen Londa Chogovadze und Nata Sinatashvili, die für drei Monate in Bad Malente wohnen, interessieren sich mehr für Städte. „Wir wollen uns Kiel anschauen“, sagen sie. Obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, haben sie die Hinweise zum Schienenersatzverkehr gut verstanden.

Stündlich zwei Busse von und nach Kiel und Lübeck

Mit 20 Minuten Verspätung sind wir in Kiel. Auch hier empfängt ein Betriebsleiter die Busse und fragt nach, wenn einer verspätet ankommt. Das passiert zum ersten Mal gegen 10 Uhr. Ein Mann, der einen dringenden Termin in Preez hat, reagiert deshalb sehr wütend. Die anderen Wartenden dagegen sind froh, dass es stündlich zwei Busse gibt. 22 eigene und gecharterte zusätzliche Fahrzeuge setzt Autokraft, eine Tochter der Bahn, für den Schienenersatzverkehr ein.

Die meisten Express-Busse, die den RE 83 ersetzen, sind Reisebusse. Mit einem davon fährt Runa Unangst, eine Studentin aus Kiel, zu einem Kurzurlaub nach Hiddensee. „Ich habe erst gestern Abend entschieden zu fahren“, sagt sie. Da wusste sie noch nicht, dass sie Bus fahren würde. „Aber ich fahre gern Bus. Ich hoffe nur, dass wir pünktlich sind. Die Fähren fahren abends nicht mehr.“ Aber Unangsts Sorge ist unbegründet: mit nur knapp zehn Minuten Verspätung trifft der Bus in Lübeck ein.

Von Friederike Grabitz