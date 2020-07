Kiel

„Leider dürfen voraussichtlich nicht mehr als zwei Personen das Kind begleiten“, heißt es beispielsweise in einem Elternbrief der Kieler Friedrich-Junge-Schule. Diese Regel bestätigen andere Grundschulen im Land. Meist heißt das für die Erstklässler: Nur Mama und Papa dürfen mit zur feierlichen Einschulung.

„Sonst rechnen wir eher mit fünf Personen pro Kind“, sagt Henning Roose, Schulleiter der Muhliusschule in Kiel. Dort werden nach den Ferien 48 Kinder eingeschult. Die beiden Klassen kommen um eine Stunde versetzt auf den Schulhof. „Dort werden den Abstandsregeln entsprechend Stühle aufgestellt“, so Roose. Ob es eine Aufführung der älteren Kinder geben wird, sei noch nicht entschieden. Normalerweise gebe es Kuchen, das falle dieses Mal aus.

Einshculung in Schichten: Drei Feiern an drei Orten

Gleich drei Klassen hintereinander begrüßt die Grundschule Kiel-Russee – jeweils in der Aula, der alten und der neuen Turnhalle. „Es wird feste Plätze mit Namensschildern geben. Am Abend vorher bauen wir mit den Eltern der Zweitklässler auf, verteilen Namensschilder, schmücken mit Blumen“, sagt Schulleiterin Birkheid Torff. Bei drei Feiern an drei Orten sei das eine Herausforderung. Sie will die Kinder mit der Handpuppe Lotta begrüßen, zudem stellen sich die Paten aus der dritten Klasse kurz vor. Im Anschluss gehen die Kinder in ihre Klassen und erleben eine erste Schulstunde.

„Normalerweise führen die vierten Klassen ein kleines Theaterstück auf, und alle Schulkinder bilden ein Spalier. Dabei wedeln sie mit Tüchern und begrüßen so die Erstklässler. Das geht dieses Jahr natürlich nicht“, sagt Susanne Raimund, die die Grundschule Schilksee leitet. Auch der Schulchor könne nicht singen, stattdessen gebe es wohl Musik vom Band.

Ministerium gab Regeln vor

Im Rahmenkonzept des Bildungsministeriums steht, dass Einschulungsfeiern im Rahmen der jeweils gültigen Allgemeinverfügungen und der aktuellen Corona-Vorgaben für Veranstaltungen organisiert werden müssen. „Die Zahl der hierzu eingeladenen Personen ist abhängig von den räumlichen Gegebenheiten der Schule beziehungsweise auch davon, ob eine Einschulungsveranstaltung unter freiem Himmel geplant ist, da weiterhin das Abstandsgebot gilt“, sagt eine Sprecherin des Bildungsministeriums.

Um im Falle eines Infektionsgeschehens Kontakte nachverfolgen zu können, sei eine Anmeldung erforderlich. Die Sprecherin erklärte weiter: „Einschulungsgottesdienste sind möglich im Rahmen der geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz.“

Statt Gottesdienst wird Segensmarktstand vorbereitet

Laut Kirchenkreis Altholstein befinden sich viele Gemeinden noch in der Abstimmung mit den Schulen, in welcher Form sie den Kindern zum Schulstart einen Segen mit auf den Weg geben können. Einige planen mehrere Gottesdienste in kleineren Gruppen und draußen. Die katholische Gemeindereferentin Anne Koep vom Kieler Citypastoral will den Erstklässlern der Hardenbergschule gemeinsam mit der evangelischen Pastorin Teelke Bercht von der Emmausgemeinde an einem Segensmarktstand auf dem Blücherplatz begegnen.

Die mehr als 90 Kinder, die in vier Gruppen versetzt eingeschult werden, können im Anschluss dort vorbeikommen. So soll ein Gedränge vermieden werden. „Der Platz spielt im Alltag der Kinder eine Rolle, und wir können so zeigen, dass wir als Kirche mittendrin sind,“ sagt Koep. Mit Bercht bereitet sie kleine Segenstütchen vor. „Darin sind ein kleiner Text und ein Lied für Eltern und Kinder.“ Außerdem kommen unter anderem eine Lupe, die die kindliche Neugier symbolisieren soll, oder ein Farbstift, der das Leben der Kinder bunt machen soll, hinzu.

