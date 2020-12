Kaum an der Haustür, da fragt Uwe Jensen schon: „Bekomme ich heute wieder einen Schwangerschaftstest?“ So nennen die Senioren, die tagsüber in der „Villa“ in Kiel betreut werden, den Corona-Schnelltest. Was für viele Pflegeeinrichtungen noch Neuland ist, wird hier schon seit fünf Wochen praktiziert.