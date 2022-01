Kiel

Einer muss den Job ja machen. Kurz vor der richtigen Spritze zieht Jens Rath seine Strickjacke aus und zeigt ein schwarzes T-Shirt mit genau diesem Satz, in großen Buchstaben, auf der Brust. „Nein“, sagt er, „das ist kein Zufall“. Sondern eine Botschaft.

Jens Rath, 51, Apotheker aus Kiel, will damit auf die vielen Extra-Aufgaben für die Apotheker seit Beginn der Corona-Pandemie hinweisen. Testen, etwa. Digitale Impfzertifikate ausstellen. Oder Verdachtsfälle von gefälschten Impfpässen melden. Jetzt kommt noch eine hinzu: Das Impfen selbst.

Apothekerkammer: Impfstoff wohl erst ab Februar für Apotheker in SH verfügbar

Rath und seine Kollegin Inga Knopf-Kajahn (44) wollen sich in Raths drei Kieler Apotheken in der Holtenauer Straße, am Wilhelmplatz und in Russee an der Impfkampagne des Bundes beteiligen: „Jede Impfung hilft“, sagt Rath. Besonders, falls eine vierte Dosis anstehen sollte, meint er, könnten Apotheker die Ärzte unterstützen. Wann es genau losgehen kann, ist noch unklar.

Das hängt vor allem von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab, nach Angaben der Apothekerkammer Schleswig-Holstein wohl frühestens ab Kalenderwoche sechs im Februar. Klar ist laut Rath inzwischen, dass Apotheker in externen Räumen impfen dürfen. Fest steht aber auch: Für die Lizenz zum Impfen müssen die Pharmazeuten erst mal lernen, wie es geht.

Theorie pauken zur Vorbereitung

Zur Vorbereitung aufs Impfen hat die Apothekerkammer auf Basis eines bundesweit einheitlichen Curriculums ein Seminar im Pharmazeutischen Institut der Kieler Universität organisiert. Darin wird theoretisches Wissen vermittelt: Aufklärung der Impflinge, Anamnese, Beratung, Gegenanzeigen, Risiken und Nebenwirkungen, Verhalten im Notfall. Vor allem aber sollen die Apothekerinnen und Apotheker in dem Workshop lernen, wie man die Impf-Spritze setzt. Zuerst üben sie an einem mit Gel gefüllten Impfkissen, um den Arm geschnallt. Doch dann heißt die Parole, wie es Referent Prof. Stephan Ott vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde so schön plastisch formuliert: „Ran an den Arm!“

Auf einer schwarzen Liege hat Apotheker Rath Platz genommen. Er und seine Kollegin Inga Knopf-Kajahn sind nun dran. Sie zählen zu den ersten 25 Pionieren in Schleswig-Holstein, die sich am Sonnabend in einer Partner-Übung gegenseitig Kochsalz in den Musculus deltoideus im Oberarm, kurz Deltamuskel, injizieren sollen.

„Wie eine Nadel durch Styropor“

Alles rechtlich abgesichert, versteht sich. Alles unter ärztlicher Aufsicht von Ott. „Der Muskel ist ziemlich groß“, hatte Ott den Apothekern mit auf den Weg gegeben. „Die Chance, dass sie ihn verfehlen ist minimal.“ Und dann bloß nicht zögern, so der Experten-Rat, nicht vom Widerstand der Haut abschrecken lassen. Diese könne fest sein, sogar schwingen, „das fühlt sich an, als ob man eine Nadel durch Styropor sticht.“

Unter Aufsicht von Infektiologe Stephan Ott (Mitte) injiziert die Kieler Apothekerin Inga Knopf-Kajahn ihrem Chef, Apotheker Jens Rath, etwas Kochsalzlösung, um das Impfen gegen Covid-19 zu üben. Quelle: Uwe Paesler

Jens Rath wartet, während seine Übungspartnerin alles vorbereitet. Sie läuft zu einem Tisch, an dem die Utensilien bereitliegen: Nierenschalen, verpackte Einwegspritzen und Kanülen, Desinfektionsspray, isotone Kochsalzlösung, Tupfer, Pflaster. Inga Knopf-Kajahn sagt, sie hat noch nie eine Spritze gesetzt. Nervös wirkt sie nicht. Ruhig streift die 44-Jährige Einweghandschuhe über, öffnet die Verpackung der Spritze. Es knistert. Es raschelt. Sie öffnet das Tütchen der Kanüle. Steckt sie auf die Spritze. Sticht die Nadel in die Kochsalzampulle. „Wie viel ziehe ich auf?“ – die Frage geht an Ott. Kurze Anweisung: Nur ein wenig. Die Impf-Schülerin zieht Kochsalzlösung auf. Hält die Spritze nach oben, lässt Luftbläschen raus. Ott beobachtet, sagt nichts. Nun also desinfizieren. Zurück zur Liege. „Jetzt wird es kurz kalt“, warnt Knopf-Kajahn ihren Chef. Ein paar Pumpstöße des Sprays landen auf Raths Arm. Dann hält die Apothekerin kurz inne.

Referent „impft“ den Kursteilnehmern auch Hygiene-Basiswissen ein

Ein bisschen mag sich der ein oder andere Teilnehmer hier, im Seminarraum der Uni, tatsächlich an Studienzeiten erinnert fühlen. Gekicher und Geflüster in den Sitzreihen. Eine Übung vor den versammelten Lernenden mit Prüfungscharakter. Ein Dozent, der seine Zuhörer auf unterhaltsam-lockere Art daran erinnert, nach dem Desinfizieren der Haut bloß keine ollen Tupfer zum Trockenreiben zu verwenden, wie es vielleicht in mancher Hausarztpraxis noch gemacht werde. Prof. Stephan Ott, selbst Internist und Infektiologe, „impft“ den Teilnehmern auch Hygiene-Basiswissen ein: „Beim Trocknen entfaltet sich die desinfizierende Wirkung.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Arm von Jens Rath ist jetzt trocken, Inga Knopf-Kajahn hält die Impf-Spritze in der rechten Hand. Ihren Chef zu pieksen, damit habe sie kein Problem, hat sie zuvor gesagt. Das habe sie schon vorher mit sich ausgemacht. Wie aber hält man den Tupfer am besten, wie die Spritze, um dem Impfling möglichst schonend, möglichst schmerzfrei seinen Covid-Schutz zu spritzen? Diese Frage hat Infektiologe Ott mehrfach im Seminar gehört. Seine Antwort: Er hält eine Spritze hoch, den vorderen Teil fest zwischen Daumen und Zeigefinger: „Ich halte sie wie einen Füller“, beschreibt er es bildlich, „Sie können sie auch wie einen Dartpfeil halten.“ Diese Vorstellung amüsiert das Plenum, einige Teilnehmer der Runde lachen. Liegt die Spritze sicher in der Hand, erfolgt der Einstich „bis zum Anschlag“, betont Ott. Nadel rein, im 90-Grad-Winkel, nicht von oben, nicht von unten, so die Vorgabe. Genauso geht Apothekerin Knopf-Kajahn vor. Sie setzt die Nadel an, sticht in die Haut, bis es nicht mehr geht, und injiziert. Nadel raus, Tupfer mit links, Spritze entsorgt.

Kieler Apothekerin: Ablauf zu Hause weiterüben

Der Chef hat nichts gespürt. „Hat nicht weh getan“, sagt er und lächelt. Ott hat nichts zu meckern. „War perfekt“, sagt er. Die Apothekerin selbst gibt sich gelassen: „Es ging fast einfacher als ich gedacht habe.“ Fühlt sie sich ausreichend gewappnet, um nun in der Apotheke selbst loszulegen? „Ja. Vielleicht werde ich den praktischen Ablauf noch zwei, drei Mal üben“, sagt sie, und lacht: „In der Familie.“