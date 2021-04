So lief das Osterwochenende für die Polizei in Schleswig-Holstein

Kiel

Im gesamten Land seien die Hygiene- und Abstandsbestimmungen sowie die Kontaktbeschränkungen fast überall vorbildlich eingehalten worden, lobte die Polizei und spricht von einer „ruhigen Lage“.

An den Küstenorten im Land sei die befürchtete Anreisewelle ausgeblieben. „Alles verlief sehr entspannt“, sagen unisono auch die Bürgermeister an den touristischen Hotspots wie Büsum, St. Peter-Ording oder Grömitz.

Polizei-Präsenz an touristischen Hotspots verschärft

In den touristisch interessanten Orten, Naherholungsgebieten und in Bereichen mit hohen Inzidenzen hatte die Landespolizei ihre Präsenz an diesem Wochenende verstärkt.

Doch bei kühlem Wetter, das am Ostermontag sogar in Schneetreiben überging, waren an den Feiertagen kaum Oster-Spaziergänger unterwegs. Es habe auch keine größeren Veranstaltungen gegeben, bei denen die Polizei einschreiten musste.

Einige Wohnmobil-Besitzer mussten Bußgeld zahlen

Lediglich einige Wildcamper und Wohnmobilisten im Ostholsteiner Bereich wurden erwischt und mussten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen. Laut aktueller Corona-Verordnung sind die Campingplätze im Norden zwar für Dauercamper geöffnet, nicht aber für Wohnmobilisten.

Aktuell sind auch keine Übernachtungsgäste in Schleswig-Holstein erlaubt. Lediglich Eigentümer von Ferienwohnung dürfen diese selbst nutzen oder unentgeltlich Freunden oder Familienmitgliedern zur Verfügung stellen.

Es kam zu einigen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen

Am Osterwochenende sei es laut Polizei nur sehr vereinzelt im privaten Bereich zu Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen gekommen. Den Aufforderungen der Polizei wurde in den allermeisten Fällen unverzüglich Folge geleistet, heißt es. Die Polizei lobte: „Die Bürgerinnen und Bürger verhielten sich kooperativ und einsichtig.“