Kiel

Das Praxisteam von Dennis Kramkowski und Stephan Miklik aus Kiel hat den Corona-Impfstart generalstabsmäßig vorbereitet. Die erste große Hürde wurde dafür am Dienstagnachmittag genommen: Die Apotheke lieferte pünktlich die Impfdosen samt Impfbesteck. "Das hat gleich beim ersten Mal sehr gut geklappt", wird Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende des Kassenärztlichen Vereinigung KVSH, später die Zusammenarbeit mit Großhandel und Apotheken loben.

Sechs Stunden haben die drei Hausärzte in der Gemeinschaftspraxis Kramkowski/Miklik reserviert, um den Corona-Impfstoff so schnell wie möglich in die Oberarme ihrer Patienten zu bekommen. Dennis Kramkowski ist sofort los, um zuerst die immobilen Patienten zu Hause zu impfen. "Die Freude ist überall sehr groß, das ist eine äußerst angenehme Arbeit", sagt der Hausarzt später.

Corona-Impfung beim Hausarzt? Bequemer als im Impfzentrum

Währenddessen kommen andere Patienten der Prioritätsgruppe 1 und 2 in stetem Takt in die Praxis. So wie Gerd Markus. "Als letzte Woche der Anruf kam und mir dieser Impftermin angeboten wurde, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Bequemer geht es gar nicht", sagt der 71-Jährige.

Auch eine andere Patientin mit mehreren Vorerkrankungen lobt den "tollen Service": "Ich hatte Angst davor, mich im Impfzentrum anzumelden. Für die Jüngeren ist das wohl kein Problem, aber wenn man gerade mal ein Handy so eben bedienen kann, ist das doch eine sehr hohe Hürde, die uns alten Leuten schlaflose Nächte bereitet."

Währenddessen hat Stephan Miklik Gerd Markus über die Corona-Impfung aufgeklärt. Der Patient stellt noch ein paar Fragen zu einem Medikament, das er einnimmt, hört die Antwort des Arztes und zieht dann den linken Ärmel des Polohemdes hoch: "Na, dann los!". Regina Kramkowski desinfiziert die Stelle am Oberarmmuskel und setzt schnell die Spritze. Geschafft. Gerd Markus ist "glücklich". In fünf Wochen kommt er wieder - für die zweite Spritze.

Gerd Markus sieht Corona-Impfung als Lichtblick für mehr Kontakte

"Ich habe mich bisher mit meiner Frau sehr zurückgehalten, war fast nur zu Hause. Nach der zweiten Impfung können wir wieder mehr machen, das ist ein gutes Gefühl", sagt der Rentner und hofft, dass ihm viele nacheifern werden.

"Ich habe in unserem Verein schon eifrig dafür geworben", sagt der Vorsitzende des lokalen Brieftaubenvereins und setzt noch für 15 Minuten ins Wartezimmer. Es passiert - nichts. Nach Ablauf der Kontrollzeit geht der 71-Jährige nach Hause.

Bis zu sieben Impfdosen können aus dem Fläschchen gezogen werden

Im Nebenraum demonstriert Dennis Kramkowski Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), wie er den Impfstoff von Biontech aufbereitet. Das Vakzin ist bei der Lieferung milchig und wird erst in der Praxis mit Natriumchlorid verdünnt und dann auf Spritzen gezogen.

Die Apotheke hat extra Spritzen ohne Totraum geliefert. Vorteil: Der gesamte Impfstoff aus der Spritze landet auch im Körper des Patienten, es bleibt kein Rest. So kann der Arzt aus jedem Fläschchen, das offiziell Vial heißt, nicht nur fünf bis sechs Impfdosen, sondern mit Übung und Geschick sogar sieben Impfdosen gezogen werden.

Rund 90 Patienten impft der Kieler Hausarzt

An diesem Morgen schafft das Dennis Kramkowski bei fast allen Vials - nur einmal bleibt es bei sechs Impfdosen. Am Ende stehen Impfdosen für 90 Patienten bereit.

"Diese Impfdosen müssen dann innerhalb von sechs Stunden verimpft werden, dazu müssen sie nicht gekühlt werden. Das macht auch das Impfen zu Hause bei pflegebedürftigen Patienten möglich", sagt Kramkowski.

Heiner Garg: Impfzentren bleiben vorerst geöffnet

Heiner Garg verfolgt das Prozedere aufmerksam. Er hätte die Hausärzte gerne noch früher von der Leine gelassen, weil er weiß, dass gerade die alten Menschen gerne von ihrem Hausarzt geimpft werden möchten. "Doch der Bund hat das nicht zugelassen. Deshalb mussten wir mit den Impfzentren starten."

Die sollen auch weiter impfen. "Das ist schon deshalb notwendig, weil die bisher Geimpften dort ihre zweite Impfung erhalten müssen." Wann die Impfzentren ihren Betrieb einstellen können? "Nach der Planung ist das nach dem Sommer vorgesehen", sagt der Minister. Allerdings sei es mit der Planung in einer Pandemie so eine Sache...