Die Sommerferien sind vorbei, das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein hat begonnen. Unter Corona-Schutzmaßnahmen sollen möglichst viele Schüler wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich bekommen. Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) will erneute Schulschließungen wie im Frühjahr unbedingt vermeiden. Dazu sollen neben Hygiene-Vorschriften und der dringenden Masken-Empfehlung auch das Unterrichten in festen Lerngruppen, sogenannten Kohorten, in den Schulen beitragen. Wie der Schulstart an unterschiedlichen Schulen lief:

Humboldt-Schule in Kiel : Viele Herausforderungen

Endlich ist wieder etwas los auf dem Hof der Humboldt-Schule in Kiel: Hunderte Schüler wuseln am Montagmorgen meist pünktlich vor acht aufs Gelände, wo Corona den Schulstart gleich dominierte. Maske auf, Kohortenbereiche einhalten, keine Schulklingel. Alles anders und voller Herausforderungen.

Gerade bei diesem schönen Sommerwetter hätte es noch nicht unbedingt losgehen müssen, gibt Emily Baehr lächelnd zu. Doch ein bisschen Aufregung wie vor jedem Schuljahr herrsche doch, räumt die Zwölfjährige vor dem Zaun zum Humboldt-Schulhof ein. Es gebe ja auch neue Lehrer, jetzt in der 7c, und endlich wieder mit den Freunden zusammen zur Schule zu gehen, sei natürlich etwas Besonderes.

Dafür sind jedoch so einige Vorbereitungen am Montagmorgen notwendig: Auf dem Hof erwartet Orientierungsstufenleiter Alexander Bethke die Schüler. Am heutigen Tag gibt er auf ganz andere Art Orientierung. In drei Bereiche ist das Gelände eingeteilt, damit die Schule vorschriftsgemäß Kohorten bilden kann. Bethke schickt die Schüler also jahrgangsstufengemäß in ihr Areal, das mit Hütchen und farblicher Markierung auf dem Boden abgegrenzt ist.

Stau vor der Schule kaum zu verhindern

Umso näher der Uhrzeiger allerdings an die Fünf-vor-acht-Marke heranrückt, umso deutlicher bildet sich auf dem Weg zum Gelände ein Stau: Sei es auf den wenigen Metern Fußweg zwischen Knooper Weg und Schuleingang, oder direkt am Zaun, wo sich viele Schüler ihre Masken aufsetzen. Die Trennung läuft auf dem Schulhof, davor scheint das Treffen kaum zu verhindern.

Am ersten Schultag treffen außerdem noch weitere Änderungen ein: Kein Schulklingeln ist zu hören – die übliche Akustik, die Schülerlawinen auf einen Punkt ins Gebäude treibt – da die Kohorten zu unterschiedlichen Zeiten unterrichtet werden.

Aber um kurz nach acht Uhr äußert sich Bethke extrem glücklich, dass es ohnehin erst einmal losgeht. In den wenigen Präsenz-Übergangsstunden vor den Sommerferien habe sich ja "nichts verstetigen" können. Und jetzt gehe es natürlich auch darum, die Eltern zu entlasten, indem die Schüler wieder in den Schulen sind. Also Maske auf, und ab in die Klassenräume.

Eckernförde : Gemischte Gefühle bei den Eltern

Erster Schultag nach den Ferien und auf dem Parkplatz von Jungmann-Gymnasium und Peter-Ustinov-Gesamtschule in Eckernförde ist seit Monaten zum ersten Mal wieder richtig Betrieb: Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto, ein Bus folgt in der Kehre auf den nächsten und Kolonnen von Fahrrädern bewegen sich Richtung Schule.

"Ich bin froh, dass es wieder losgeht", sagt Mutter Silke Erwin. Das sei wichtig für die sozialen Kontakte der Kinder, aber auch für sie. "Denn ich bin berufstätig", sagt sie. Auf dem Parkplatz tauscht sie sich mit Andrea Werner aus. "Ich habe gemischte Gefühle", sagt die befreundete Mutter. Sie hofft, dass die Hygienevorschriften in einem Schulzentrum dieser Größe eingehalten werden können.

Anderer Meinung ist Iris Lehmann: "Ich hätte meine Kinder gern länger zu Hause behalten, habe den Heimunterricht genossen", sagt die Mutter. Sie mache sich nun Sorgen, weil sie selbst zur Risikogruppe gehöre. "Trotzdem verstehe ich alle anderen, die sagen, es muss jetzt weitergehen."

Schüler, die vom Bus kommen, steigen mit Maske aus, tragen sie beim Betreten des Schulzentrums überwiegend in der Hand oder unter dem Kinn. Große Begrüßungsrituale werden vermieden, die Kinder und jungen Erwachsenen stehen überwiegend nur in Kleingruppen zusammen, gehen zügig zum Unterricht.

Einer kommt zu spät. "Mal sehen, ob sie mich jetzt noch hereinlassen", sagt der Jugendliche im Vorbeigehen. Wenige Meter weiter trägt eine Klasse schon Stühle nach draußen, richtet sich im Schatten einiger Bäume auf dem Schulhof offenbar für den Unterricht ein.

Andere Schüler sollten sich ihre Sitzgelegenheit gleich selbst mitbringen. Luke Fischer, Johannes Brockhaus und Antonia Medved (alle 18) von der Peter-Ustinov-Schule laufen mit Campingstühlen und Sitzkissen Richtung Schule.

Kommt der Schulstart zu früh?

Johannes, für den jetzt in der 13. Klasse die Vorbereitung auf das Abitur beginnt, ist froh, dass die Schule wieder startet. Er sagt: "Wir haben viel verpasst." Mitschüler Luke Fischer macht sich hingegen Gedanken über den Schulstart: "Vielleicht kommt er zu früh." Und auch für ihre Freundin Antonia Medved "ist es ein komisches Gefühl, wieder unter so vielen Leuten zu sein."

Ein besonderer Schulstart ist es auch für Thore Schmidt. Der 27-jährige Lehrer für Musik und darstellendes Spiel tritt heute an der Jungmannschule in Eckernförde seine erste Stelle nach dem Referendariat an. "Musik kann man per Video unterrichten, bei darstellendem Spiel wird das schon schwieriger", sagt er. Dennoch könne er der Corona-Pandemie zumindest eine positive Seite abgewinnen: "Für die Medienkompetenz von Schülern und Lehrern hat sie etwas Gutes", sagt er.

Ein Schulstart mit gemischten Gefühlen also. Bei dem ein oder anderen sorgt das vielleicht für Nervosität. Gerade, als sich die hektische Betriebsamkeit auf dem Parkplatz legt, rollt auf einmal ein schwarzer Kleinwagen rückwärts aus der Parklücke und trifft nach einigen Metern einen in der nächsten Reihe abgestellten Peugeot. Beide Autos sind leer, es entsteht nur Blechschaden. Korrektes Parken mit eingelegtem Gang und Handbremse ist aber auch eine Lektion, für die die Fahrschule zuständig ist.

Nortorf : Die Wiedersehensfreude ist gedämpft

An der Gemeinschaftsschule Nortorf ist die Wiedersehensfreude gedämpft. Die typischen Bilder von herzlichen Umarmungen oder coolen Handshakes bleiben zum größten Teil aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von Niklas Wieczorek und Marc Hofmann

