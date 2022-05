So reagieren Politiker und Würdenträger auf die Wahl in Schleswig-Holstein

Kiel

Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein deutlich gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF legten die Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther am Sonntag stark zu und kamen auf 41,3 bis 42,8 Prozent. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller schnitt mit 15,5 bis 16 Prozent historisch schlecht ab, die Grünen erreichten 17,2 bis 19,3 Prozent.

Wir fassen hier die Reaktionen auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein zusammen:

Thomas Losse-Müller: Hatten es schwer gegen beliebtesten Ministerpräsidenten

Der SPD ist es bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller nicht gelungen, sich mit ihren Themen durchzusetzen. Es sei eine große Herausforderung gewesen, gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik anzugehen, sagte Losse-Müller.

SPD-Landesvorsitzende Midyatli spricht von bitterem Ergebnis

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat am Sonntagabend von einem bitteren Wahlergebnis für die SPD gesprochen. Die SPD habe sich bei der Landtagswahl mehr erhofft. Sie gratulierte dem Wahlsieger Daniel Günther von der CDU, der ein sehr beliebter Ministerpräsident sei.

SPD-Generalsekretär Kühnert: „Kein schöner Abend“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat enttäuscht auf das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein reagiert. „Das ist kein schöner Abend, das hatte sich angedeutet. Hier hat der Effekt durchgeschlagen, den wir jetzt von vielen Landtagswahlen kennen: Ein sehr beliebter Amtsinhaber“, sagte Kühnert am Sonntagabend in der ARD. Jetzt gehe der Blick nach vorne. „Nächste Woche steht Nordrhein-Westfalen an, dort gibt es keinen beliebten Amtsinhaber, sondern ein komplett offenes Rennen zwischen CDU und SPD.“

FDP-Spitzenkandidat Buchholz hofft auf schwarz-gelbe Regierung

FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz ist nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein zuversichtlich, dass seine Partei an der künftigen Landesregierung beteiligt sein wird. „Es gibt die Möglichkeit in der Mitte eine stabile Regierung mit uns zu bilden in diesem Land. Und das wollen wir auch. Und ich sage mal: Das werden wir auch“, sagte Buchholz auf der FDP-Wahlparty in Kiel. Jetzt werde man losmarschieren und Gespräche führen.

FDP-Chef Lindner zur Wahl: CDU und FDP haben „bürgerliche Mehrheit“

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat die Schlüsselrolle von Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für das Landtagswahlergebnis betont. „In Schleswig-Holstein hat heute keine Landtagswahl stattgefunden, es hat stattgefunden eine Günther-Wahl“, sagte Lindner am Sonntagabend in der FDP-Zentrale in Berlin. Günther habe als populärster Ministerpräsident in Deutschland einen überragenden Wahlerfolg erzielt.

Zum Abschneiden seiner Partei in Schleswig-Holstein sagte Linder im ZDF: „Jetzt ist die FDP auf der Höhe der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Mehr wäre wünschenswert gewesen, aber immerhin dies.“ Der FDP-Chef betonte, dass es im Norden eine „bürgerliche Mehrheit der Mitte von Union und FDP“ gebe.

Kubicki: Mehrheit von Union und Liberalen in Schleswig-Holstein

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein für ein Regierungsbündnis zwischen der CDU und seiner Partei ausgesprochen. Zu den Verlusten für die FDP im Norden sagte Kubicki am Sonntagabend in der ARD, es könne nicht am Bundestrend gelegen haben. Er fügte hinzu, es gebe in Schleswig-Holstein eine deutliche Mehrheit von Union und Liberalen. „Das alleine zählt für mich. Was die Union jetzt daraus macht, muss Daniel Günther selbst entscheiden.“

Heinold: Wähler wollen Grüne weiter in Regierungsverantwortung

Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold hat sich über das gute Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gefreut. „Die Menschen im Land wollen, dass wir weiter Regierungsverantwortung tragen“, sagte Heinold nach Bekanntgabe der ersten Prognosen. Ob es so komme, werde sich zeigen. Die Grünen sind noch vor der SPD voraussichtlich zweitstärkste Kraft, klarer Wahlgewinner ist die CDU. Die zweite Grünen-Spitzenkandidaten Aminata Touré sagte, die Freude bei der Partei sei „unfassbar“. „Wenn die AfD rausfliegt, das wäre großartig.“

Grünen-Vorsitzende Lang: „Stehen für Regierungsbildung bereit“

Nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang die Bereitschaft der Grünen betont, dort erneut Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Natürlich stehen wir jetzt für Regierungsbildung zur Verfügung“, sagte Lang am Abend im ZDF. Es gebe in Schleswig-Holstein „mehrere Wahlsieger“, sagte Lang. Die Grünen gehörten neben der CDU dazu. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sei aber „klarer Wahlsieger“ und entscheide deshalb über eine künftige Regierungskonstellation. „Der Ball liegt erst mal bei Daniel Günther.“

Hamburgs CDU-Vorsitzender Christoph Ploß hat seinen christdemokratischen Parteifreunden in Schleswig-Holstein zu deren Wahlsieg gratuliert. Die CDU sei mit einem Wahlkampf erfolgreich gewesen, der konsequent auf klassische CDU-Themen wie Innere Sicherheit, Infrastrukturausbau, schnelleres Bauen und gute Bildung gesetzt habe, erklärte Ploß am Sonntagabend.

Damit sei die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther auch im Hamburger „Speckgürtel“ erfolgreich gewesen. Das Ergebnis gebe auch Rückenwind für Parteichef Friedrich Merz und die CDU im Bund und mache deutlich, dass die Wähler immer unzufriedener mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ampel-Koalition seien, erklärte Ploß.

Gewerkschaft Verdi: Zukünftige Regierung sollte Politik zum Zusammenhalt der Gesellschaft machen

Die die Gewerkschaft Verdi Nord gratuliert der CDU, den Grünen und dem SSW zu ihren Wahlerfolgen. Aus Sicht von Verdi müsse sich die zukünftige Regierung zum Ziel setzen, eine Politik für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu machen. „Die Menschen in Schleswig-Holstein haben gewählt und erwarten in diesen bewegten Zeiten nun eine schnelle Regierungsbildung“, so Susanne Schöttke, Landebezirksleiterin von Verdi Nord. „Nur eine Regierung, die alle Menschen im Blick hat, kann erfolgreich für das Land sein.“ In den anstehenden Gesprächen müssten die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Mittelpunkt gerückt werden.

Erzbischof Dr. Stefan Heße zum Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein haben heute klar gesagt, was sie wollen. Dieser eindeutige Rückenwind wird sicherlich dafür sorgen, dass eine stabile Regierung schnell die dringenden Themen des Landes anpacken kann. Ich bin gespannt auf die Regierungsbildung, die viele Möglichkeiten bietet. Den Wahlkampf habe ich als fair und immer auf die Sache konzentriert erlebt – auch das ist ein Zeichen einer guten und respektvollen politischen Kultur im Land. Dafür danke ich all den Menschen, die sich in den letzten Monaten mit viel Zeit, Energie und Engagement für diese Wahl engagiert haben. Schade ist, dass die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2017 wieder gesunken ist, denn gerade in diesen Zeiten wird wieder einmal deutlich: Freie, gleiche und geheime Wahlen sind eine wertvolle Errungenschaft und ein besonderes Recht jedes und jeder einzelnen.