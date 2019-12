Kugeln, Prismen, Strohsterne, Figuren, Lametta oder Filz: Jeder schmückt seinen Weihnachtsbaum anders - und für jeden ist seine Tanne natürlich die schönste! Auf welche Dekoration haben Sie 2019 gesetzt? Teilen Sie Ihren Weihnachtsbaumtraum mit uns. Wir zeigen Ihr Bild dann in einer Galerie.

Oh, du schöner Weihnachtsbaum!

Von KN-online (Kieler Nachrichten)