So schützen sich Unternehmen und Kommunen vor zunehmenden Cyberangriffen

Kiel

Neben privatwirtschaftlichen Firmen sind auch zunehmend Kommunen und öffentliche Unternehmen von Cyberangriffen auf ihre IT-Systeme bedroht. Doch wie können sie sich schützen? „Die Gegebenheiten und Voraussetzungen in den Verwaltungen sind sehr heterogen“, sagt Uwe Störmer, Abteilungsleiter Kommunale Infrastrukturen beim IT-Dienstleister Dataport. Das Unternehmen, eine Anstalt öffentlichen Rechts, begleitet in Schleswig-Holstein und anderen norddeutschen Bundesländern Regionen und Kommunen bei der Digitalisierung. „Für Kommunen gibt es zwei entscheidende Herausforderungen: Personal und Zeit“, ergänzt Störmer.

Das Problem beim Personal: Einerseits seien Komplexität und Umfang der Fragestellungen rund um IT und Sicherheit mit den vorhandenen Kräften nicht zu meistern. Doch Spezialisten für ein erfolgreiches Sicherheits-Management sind zu teuer und mit den öffentlich-rechtlichen Tarifstrukturen kaum zu gewinnen.

Der Faktor Zeit spielt laut Störmer eine wichtige Rolle, weil „aktuelle Bedrohungen frühes Wissen und schnelles Handeln erfordern“. Kleine IT-Abteilungen könnten das neben ihren tagesaktuellen Aufgaben nicht leisten.

Experte: Kampf gegen Cybercrime ist ein Wettlauf mit der Zeit

„Die Sicherheit der gesamten IT ist immer so hoch, wie das schwächste Teil in diesem Getriebe“, sagt Störmer. Um Cyberangriffe erfolgreich abzuwehren, müssten Kommunen einen Wettlauf mit sich stetig wechselnden Bedrohungen gewinnen.

Es ist ein Rennen, das auch Forschung und Ermittlungsbehörden in Atem hält. Dr. Haya Shulman, Abteilungsleiterin Cybersecurity Analytics und Defences am Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT), forscht im Bereich der Cyberattacken. Nach Angaben der Expertin seien veraltete IT-Systeme und fehlende Expertise beim Personal Hauptgründe für erfolgreiche Cyberattacken bei Kommunen. Demnach würden 28 Prozent der Mitarbeiter falsche E-Mails akzeptieren. Viele Verwaltungen würden Server mit bekannten Schwachstellen nutzen, 20 Prozent mit nicht mehr sicherheitsunterstützten Betriebssystemen arbeiten.

Wird die Verwaltung lahmgelegt, trifft das auch die Bürger hart

Ein professionelles IT-Sicherheitsmanagement könnten Kommunen in Kooperation mit anderen oder durch leistungsfähige Dienstleister umsetzen, sagt Uwe Störmer. „Eine weitere Möglichkeit ist das Outsourcing der IT an Dienstleister, die einen sehr hohen Sicherheitsstandard gewährleisten können.“

Wird eine gesamte Verwaltung lahmgelegt, „wären die Folgen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen unmittelbar und schnell zu spüren“. Anliegen, wie zum Beispiel die Beantragung eines Personalausweises oder die Anmeldung eines Autos, könnten nicht oder nur stark verzögert bearbeitet werden“, sagt Störmer. Gleiches gelte für Zahlungen wie Wohngeld.

Durch die Auswirkungen solcher Angriffe gehören auch öffentliche Unternehmen als Teile der kritischen Infrastruktur zu potenziellen Zielen von Cyberkriminellen. „Wir gehen davon aus, dass insgesamt die Entwicklung anhalten und die Professionalität der Attacken weiter zunehmen wird“, sagte Sönke Schuster, Sprecher der Kieler Stadtwerke.

Der Versorgungsbetrieb schütze sich mit „vielfältigen Maßnahmen“. Man arbeite mit einem spezialisierten Dienstleister zusammen und prüfe das Sicherheitsniveau unter anderem „durch simulierte Cyberangriffe“. Zudem sei man im regelmäßigen Austausch mit Branchenvertretern und Verbänden. „Eine weitere zentrale Säule für die Informationssicherheit bildet bei uns der Mensch. Daher schulen wir unsere Belegschaft auch in diesem Bereich regelmäßig“, so Schuster.

Auch die Förde Sparkasse hat ihre IT-Sicherheit ausgegliedert. „Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, hat die Förde Sparkasse den bankfachlichen IT-Betrieb an das Unternehmen Finanz Informatik übertragen. Durch die Kräftebündelung können wir sicherstellen, dass das Fachwissen über neuartige Bedrohungsarten stets aktuell ist“, so André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. Zudem würde auch die Förde Sparkasse ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig schulen und für das Thema sensibilisieren.