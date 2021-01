Corona-Schutz in SH - So steht es um die Impfbereitschaft in den Kliniken

Zehn Tage nach dem Impfstart an den Kliniken in Schleswig-Holstein fällt eine erste Bilanz gemischt aus. Das Serum gegen das Coronavirus kommt auch dort nur stoßweise an. Bis alle Beschäftigten geimpft sind, wird es noch dauern. Auch die Impfbereitschaft des Personals fällt unterschiedlich aus.