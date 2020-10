Kiel/Gettorf

Zwar sind für manches Kind die tiefen Pfützen fast interessanter als die Tiere, doch das schlechte Wetter hält am Sonnabend nicht alle davon ab, in den Tierpark Gettorf zu kommen. "Der Regen ist kein Problem", sagt etwa Audrey Holländer, die den Park mit ihrem Sohn Johann (4) besucht. "So umgeht man immerhin die Menschenmassen."

Die Hamburger haben in Schleswig-Holstein ein Ferienhaus, sind daher ohnehin häufiger hier. Aufgrund der Corona-Pandemie ziehe es sie jetzt aber erst recht in den Norden statt in die Ferne.

Auch eine Ahrensburger Familie erzählt, dass sie aufgrund der Pandemie bewusst keinen Urlaub im Ausland gebucht habe. Stattdessen wollen sie einen Hotelgutschein in Schleswig einlösen und machen auf dem Weg dorthin einen Zwischenstopp im Tierpark Gettorf.

Wer sich dort bei nass-kaltem Wetter etwas aufwärmen will, kann in der überdachten Paradieshalle unter anderem einen Leguan und Erdmännchen bestaunen. Ein paar der kleinen Säugetiere haben es sich auf einem Stein unter einer Wärmelampe gemütlich gemacht. Der siebenjährige Frithjof beobachtet sie aufmerksam. "Die Erdmännchen gefallen mir am besten. Ich war auch schon bei den Flamingos, den Affen und Kamelen", erzählt er. Und seine Mutter Anna Lindow ergänzt, auf dem Spielplatz hätten sich ihre Kinder auch lange aufgehalten. "Die Wasserspiele machen im Regen besonders Spaß."

Im Sprungraum Kiel ist in den Herbstferien mehr los

Wer lieber nicht nass werden, aber auch keine Langeweile aufkommen lassen möchte, der besucht ein überdachtes Spiel- oder Sportangebot. So merkt etwa die Trampolinhalle Sprungraum in Kiel die Schulferien. "Im Vergleich zu den Wochen zwischen Sommer- und Herbstferien ist gerade unter der Woche mehr los", sagt Sprungraum-Betriebsleiter Rötger Rademacher, während hinter ihm viele Kinder auf der Trampolinfläche laufen, hüpfen und hochspringen.

Zu den Besuchern zählen an diesem Nachmittag Monika Ehrlich und ihre Kinder Stina (15) und Silas (11) aus Kropp. Während Silas fleißig Vorwärtssaltos übt, klettert seine Schwester über einen Hindernisparcours. "Eigentlich reite ich jeden Tag, aber das hier macht zwischendurch auch mal Spaß", sagt Stina. Langweilig werde ihr in den Herbstferien jedenfalls nicht.

Zwar hätten sie ohnehin keine Reisepläne gehabt, würden aber aufgrund der aktuellen Situation auch nicht wegfahren wollen, erzählt Mutter Monika Ehrlich. "Wir sind zudem Freunde von spontanen Tagesausflügen." Sie seien bislang viel an der frischen Luft gewesen und hätten noch einen Besuch im Hallenbad geplant.

Schleswig-Holsteiner machen Urlaub im eigenen Bundesland

Im eigenen Bundesland Urlaub macht Familie Maschmann aus der Nähe von Bad Oldesloe. Sie würden am Plöner See campen, erzählt Daniel Maschmann. "Bislang haben wir viel an der frischen Luft gemacht, so schlecht war das Wetter noch nicht." Nun hätten sie sich für den Ausflug zum Sprungraum entschieden. Seinen Söhnen Lennard (12) und Henning (8), gefällt, dass man hier nicht nur einfach auf einem Trampolin hüpfen kann, sondern sich die Sprungflächen über verschiedene Ebenen verteilen.

Urlaub vor der Haustür zu machen ist auch in den Herbstferien beliebt, diesen Eindruck hat Manuela Schütze, Sprecherin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. " Schleswig-Holstein ist gerade in Corona-Zeiten gefragt. Hier gibt es viel Platz und viel Weite."

In diesem Jahr wurden 14,8 Prozent der Kurzreisen in Schleswig-Holstein von Bürgern aus dem eigenen Bundesland gemacht, bei längeren Urlaubsreisen liegt der Anteil bei 7,6 Prozent. Das geht aus einer auf die deutsche Bevölkerung bezogenen Reiseanalyse des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa geht hervor.

In der Corona-Pandemie macht mancher lieber Tagesausflüge statt langer Reisen

Für Tagesausflüge statt Urlaubsreise hat sich Jaroslaw Mielke entschieden. Der Heikendorfer ist mit seinem Sohn in den Kieler Indoor-Spielpark Sumsum gefahren. Hier düst sein Spross nun mit einem Dreirad in Polizeilackierung durch die Gegend. "Man sollte vorsichtig sein, aber immer noch sein Leben leben", sagt Mielke mit Blick auf Corona.

Den Corona-Auflagen etwas Positives abgewinnen kann Jascha Seidel, der mit seiner Tochter Fenja (6) und Mika Johannsson-Roth (3) immer wieder die lange gelbe Rutsche im Sumsum herunterrutscht. "Man muss nun bei allen möglichen Aktivitäten reservieren, aber dadurch ist es da nicht so voll."

