Wer ab dem 11. Oktober noch Antigen-Schnelltests in Schleswig-Holstein braucht, wird den Abstrich besser planen und tief dafür in die Tasche greifen müssen. Die kostenlosen Corona-Bürgertests, die derzeit noch an jeder Ecke verfügbar sind, gibt es dann nicht mehr. Die Folgen sind bereits absehbar.

Timo Kayser etwa macht fast alle seiner vier Stationen in Kiel und Heikendorf dicht. „Wir gehen davon aus, drei unserer Testzentren schließen zu müssen, weil eine deutlich geringere Nachfrage als ohnehin schon zu erwarten ist“, sagt er. „Übrig bleibt nur unser zentraler Standort an der Uni.“ Dort erwartet Kayser noch ein gewisses Interesse.

Bürgertest-Stationen in Schleswig-Holstein machen dicht

„An der Universität gilt die 3G-Regel. Außerdem gibt es in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen die meisten Ungeimpften“, so Kayser. Er werde die Frequenz beobachten, und von Woche zu Woche entscheiden, ob das Angebot erhalten bleiben kann.

Auch ein spontaner Test auf dem Supermarktparkplatz zum Beispiel, um etwa nach dem Einkaufen die Oma im Pflegeheim besuchen zu können, wird schwieriger. Die Warenhauskette Famila stellt die Bürgertests an einigen ihrer Märkte ein, sobald der Bund die Kosten nicht mehr erstattet. In Kiel schließt etwa Dietrichsdorf, auch Altenholz und Trappenkamp sind betroffen.

„Dort waren die Kundenzahlen schon stark zurückgegangen. Es wird sich zeigen, ob es sich lohnt, die anderen Standorte offen zu halten“, so Sprecherin Solveig Hannemann. Das Labor Dr. Krause & Kollegen ist mit 14 Test-Mobilen einer der größten Anbieter in Schleswig-Holstein. Geschäftsführer Thomas Lorentz will die Entwicklung zunächst abwarten, rechnet aber ebenfalls mit einem Einbruch.

Wofür sind Tests nötig? Seitdem das 3G-Modell in Schleswig-Holstein in Kraft ist, müssen Kunden und Gäste im Alltag häufig ein negatives Testergebnis vorlegen, sofern sie nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind. Das gilt für Veranstaltungen und Feste, in der Innengastronomie, für Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen, für Reisebusse, Schiffe und Flugzeuge, für körpernahe Dienstleistungen durch beispielsweise Friseure und für Sporteinrichtungen. Dazu zählen etwa Schwimmbäder, Turnhallen und Fitness-Studios. Außerdem wird 3G in Freizeit- und Kultureinrichtungen – dazu zählen auch Sonnenstudios – angewendet. Die außerschulische Bildung und Pflegeheime gehören ebenfalls dazu. Dafür fallen Maskenpflicht, Abstandsgebot und Erhebung der Kontaktdaten weg. 3G wird jedoch nicht überall angewendet, etwa im Einzelhandel, in Bus und Bahn sowie in Bibliotheken. Dort werden auch keine Tests verlangt.

„Zumindest einen Standort wollen wir behalten. Das Mobil am Bootshafen wird bleiben, wir lassen Kiel nicht im Stich.“ Als Preis will Lorentz erst einmal die 11,50 Euro aufrufen, die es derzeit schon vom Bund als Erstattung gibt.

Preis vermutlich 15 bis 20 Euro pro Antigen-Schnelltest

Die richtige Kalkulation ist umstritten. Während Martin Rostami von der Medica-Apotheke am Prüner Gang 9,99 Euro ansetzen will, schwankt seine Berufskollegin Mareike Küppers von der Wohld-Apotheke in Altenholz noch zwischen 15 und 20 Euro. Mit dieser Spanne rechnen auch Famila und Timo Kayser.

Kostenfreie Bürgertests weiterhin in Ausnahmefällen Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl es die Ständige Impfkommission für sie empfiehlt, erhalten ab 11. Oktober keine kostenfreien Bürgertests mehr. Ausnahmen werden für Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten gemacht. Ältere Minderjährige erhalten die Tests noch bis 31. Dezember, da für sie eine Impfempfehlung besteht, sie aber noch Zeit erhalten sollen, um sich darüber zu informieren. Das gilt laut Gesundheitsministerium ebenfalls für Schwangere nach dem ersten Drittel. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, erhalten weiterhin kostenfreie Bürgertests. Außerdem kann man teilnehmen, wenn man eine Corona-Infektion überstanden hat, um die Quarantäne zu beenden.

„Wir wollen einen akzeptablen Preis bieten, aber der Aufwand ist eben auch extrem“, so Küppers. Verlässliches Qualitätstestmaterial kostet ihr zufolge allein schon fast sechs Euro pro Stück, während die ganz günstigen Varianten zwischen einem und 2,50 Euro so viele falsch positive Ergebnisse produzierten, dass die Ersparnis durch Nachtestungen zunichte gemacht werde. Hinzu kommen Kosten für Schutzausrüstung und vor allem Personal, bei manchen Anbietern zudem Miete.

Im krassen Gegensatz dazu stehen die Vorstellungen der Politik. „Ich wäre bereit, fünf Euro zu bezahlen“, sagt Hans Hinrich Neve, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Durch die Bundeszuschüsse werde der Preis derzeit künstlich hochgehalten, so Neve. Marret Bohn von den Grünen meint, der Preis dürfe maximal zwölf Euro betragen, besser weniger.

CDU: „Nicht mehr in jedem Dorf eine Teststation“

„Eine Deckelung der Preise fänden wir aus grüner Sicht sinnvoll. Menschen mit geringem Einkommen dürfen bei ‚3G‘ nicht aufgrund der Testkosten ausgeschlossen werden“, so Bohn. Sie sehe es mit Blick auf die Testinfrastruktur kritisch, dass der Bund das Angebot dem freien Markt überlässt.

Auch Hans Hinrich Neve rechnet damit, dass sich die Zahl der Zentren nach dem 11. Oktober reduziert: „Wir werden nicht mehr in jedem Dorf eine Teststation haben, aber eine flächendeckende Versorgung wird es geben.“

Laut Dennys Bornhöft (FDP) ist die Testlandschaft „derzeit Gegenstand der Beratungen innerhalb der Landesregierung“. Es müsse darum gehen, „die Testverordnung des Bundes so umzusetzen, dass ein ausreichendes Testangebot verfügbar bleibt“. Dies bestätigt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, das mit Kommunen und Anbietern im Austausch sei.