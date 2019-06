Die Grünen in Schleswig-Holstein befinden sich in akuter Erklärungsnot. Am Dienstag hatte Finanzministerin Monika Heinold angekündigt, dass das Land Kürzungen des Bundes in Sachen Flüchtlingsintegration an die Kommunen weiterreichen will. Dabei hatte die Partei doch stets ihre Solidarität mit Flüchtlingen betont.