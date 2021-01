So vielfältig ist der Bundesfreiwilligendienst in Schleswig-Holstein

Was ein FSJler ist, wissen wohl die meisten – jemand, der ein Freiwilliges Soziales Jahr macht. Wenn es allerdings um einem BFDler geht, müssen vermutlich schon mehr Menschen passen. Dabei gibt es den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bereits seit Juli 2011. Er löste damals den Zivildienst ab. Das Besondere: Der Dienst ist für jedes Alter gedacht. Auch Senioren sind willkommen. Das Praktische: Während des Einsatzjahres werden alle Sozialversicherungen übernommen, und es wird ein Taschengeld gezahlt. In dieser Corona-Zeit könnte das manchem gerade sehr gelegen kommen.

Immer wieder aufs Neue ist Janine Howe (31) verwundert, wie wenig bekannt der Bundesfreiwilligendienst ist. Die studierte Pädagogin betreut seit fünf Jahren beim Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (Awo) die Freiwilligen. In diesem Jahr sind es bei ihr jedoch nur neun BFDler. Sie helfen im Büro des Landesverbandes, betreuen Kinder in der Kita, unterstützen im Seniorenheim oder sorgen dafür, dass Veranstaltungen in Bürgertreffs und kulturellen Einrichtungen reibungslos über die Bühne gehen.

Auch viele Vereine und Verbände bieten Plätze für ein BFD-Jahr an – in der Obdachlosenhilfe, bei der Organisation von Museumsführungen, bei Ausgrabungen für das Landesdenkmalamt oder bei der Mitarbeit im Sportverein. In Schleswig-Holstein engagierten sich 2019 laut Kieler Sozialministerium 1484 Bundesfreiwillige. „Die Tätigkeitsfelder sind vielfältiger als beim Freiwilligen Sozialen Jahr“, sagt Janine Howe.

Bundesfreiwilligendienst kennt keine Altersgrenze

Während das FSJ spätestens mit dem 27. Geburtstag abgeschlossen sein muss, steht der BFD allen Altersgruppen offen. „Vorkenntnisse sind für keinen der Jobs nötig“, sagt Janine Howe. „Es geht hier nur um die Frage: Wozu hätte ich Lust?“

Bewerbungen kommen von leitenden Angestellten genauso wie von Personen, die erst seit einem Jahr in Deutschland leben. Während der Pandemie sieht die Pädagogin auch eine Chance für Menschen, die gezwungen sind, eine Überbrückung für sich zu schaffen. Sei es, dass sie arbeitslos geworden sind oder vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurden. „So kann man sich engagieren und etwas für die Gesellschaft tun“, sagt Janine Howe. „Die Aufgaben sind sinnstiftend, fördern die Entwicklung der Persönlichkeit und bieten die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln.“

Das BFD-Jahr startet individuell und ist somit jederzeit möglich. Auch eine Teilzeit-Variante wird angeboten. Begleitend gibt es für alle Teilnehmer Fortbildungsseminare.

Informationen und Anmeldung

Mehr Infos finden Sie unter www.bundesfreiwilligendienst.de oder www.ljw-awo-sh.de