Kiel

Die wichtigste, möglicherweise auch überraschendste Zahl vorab: In Schleswig-Holstein haben etwa 573 000 Menschen ein Handicap – das entspricht einem Fünftel der gesamten Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag gemeinsam mit Michaela Pries, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, einen neuen sogenannten Landesaktionsplan vorgestellt. Das Papier steht unter dem Motto „Einer für alle“ und bündelt mehr als 50 konkrete Maßnahmen, die sich Staatskanzlei und Ministerien für die kommenden Jahre vorgenommen haben. An der Vorbereitung waren Betroffene maßgeblich beteiligt.

„Wir haben die Menschen mit Behinderungen gefragt, wo sie konkreten Handlungsbedarf sehen und was zu tun ist“, sagte Günther. „Die aktive Beteiligung und die Berücksichtigung der Perspektive von Menschen mit Behinderungen war uns ein besonders Anliegen.“

Projekte im Wattenmeer und für Flüchtlinge

Geplant ist unter anderem ein Projekt im Nationalpark Wattenmeer für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung. Für sie soll die Natur mit ihrem einzigartigen Phänomen der Gezeiten und des Tidenhubs bei Führungen und einem Besuch im Multimar Wattforum in Tönning erlebbarer werden.

Zu den Projekten gehört auch eine Sprachförderung von Flüchtlingen mit Behinderungen: Zwar ist deutscher Sprachunterricht überwiegend eine Angelegenheit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ergänzend plant das Kieler Innenministerium aber Kurse, die sich speziell an Blinde, Sehbehinderte oder Gehörlose richten.

Ausgewähltes Personal der Landesverwaltung soll deutsche Gebärdensprache erlernen. Das Bildungsministerium will die Schule des Jahres zum Motto Inklusion und Vielfalt ausloben. An Kindergärten soll das System der Inklusion weiterentwickelt werden. Hochschulen sollen ausloten, wie der Zugang zu ihrem Campus barrierefrei werden kann.

Fortschritte sind auch an den Bahnsteigen geplant

Das Verkehrsministerium hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Bahnsteige des Landes barrierefrei zu gestalten: Neben dem stufenlosen Ein- und Ausstieg in die Züge soll ein Leitsystem für Blinde vorhanden sein. Auch solle die Fahrgastinformation künftig sowohl optisch digital als auch akustisch erfolgen. „An vielen Bahnsteigen muss nur noch ein Kriterium ergänzt werden“, heißt es aus dem Ministerium. „Es handelt sich um Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.“

Michaela Pries unterstrich, dass die Landesregierung mit ihrem neuen Plan ein klares Zeichen setze. „Meine Hoffnung ist, dass der Landesaktionsplan wieder mehr Schwung bringt und die Menschen dazu motiviert, in ihrem Dunstkreis zu schauen, was alles möglich ist.“

MP Günther sendet zugleich politische Botschaft

Dass Günther persönlich den neuen Plan präsentierte, enthielt fast nebenbei eine politische Botschaft. Ja, er wolle mit seiner Präsenz bewusst ein Zeichen setzen, sagte er auf Nachfrage. Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention sei so wichtig, dass die gesamte Koordinierung in seiner Staatskanzlei liege und er der direkte Ansprechpartner sei. „Wir haben uns verabredet, dass wir sehr kurzfristig über weitere Themen der Umsetzung sprechen“, so Günther. Dass es um Bildung gehen müsse, sei ganz offensichtlich. Aber es gehe zum Beispiel auch um Bauvorhaben. „Inklusion endet an keiner Ministeriumsgrenze.“