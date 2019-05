Kiel

Wer den Vatertag zum Angrillen oder für eine Fahrradtour nutzen will, sollte in Schleswig-Holstein Pullover und Regenjacke einpacken. Aus Richtung der Nordsee zieht sich der Himmel über Schleswig-Holstein zu und es regnet leicht bis mäßig. Zum Nachmittag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trocken bleiben und die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad.

Möglicherweise Schnee in den Alpen

Im Süden des Landes wird es zum Vatertag ungemütlicher. Der Dauerregen in der Alpenregion hält laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis Donnerstag an. Auch am Bayerischen Wald und Böhmerwald öffnet der Himmel bis einschließlich des Feiertages Christi Himmelfahrt seine Schleusen. In den Hochlagen der Alpen könnte sogar Schnee fallen, so die Meteorologen am Dienstag.

In anderen Regionen Deutschlands sind die Aussichten auf einen sonnigen Vatertag günstiger: Am ehesten gerät der Feiertag in einem Streifen von Südwest nach Nordost sonnig. Vor allem zwischen Erzgebirge und Uckermark dürfte es freundlich sein.

Wetter am Freitag

Am Freitag wird es im Norden nur ein wenig sommerlicher. Der Himmel bleibt bewölkt und hin und wieder regnet es. Die Tageshöchstwerte leigen auf Sylt bei 17 Grad, in Hamburg bei 21 Grad.

Wetter am Sonnabend

Am Sonnabend wechseln sich Sonne und Wolken in Schleswig-Holstein ab und es bleibt meist trocken. Außerdem wird es etwas wärmer bei bis zu 21 Grad in Nordfriesland und bis zu 24 Grad in Hamburg.

Von KN-online