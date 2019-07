Kiel

In den letzten Tagen war es so heiß, dass der Deutsche Wetterdienst sogar eine amtliche Warnung vor Hitze für Schleswig-Holstein veröffentlichte. In Lingen im Emsland wurde sogar der bisherige Hitzerekord in Deutschlandeingestellt. Nach vorläufigen Messergebnissen des DWD wurde dort am Donnerstagnachmittag mit 41,5 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen gemessen.

Etwas weniger schwitzten die Menschen in Schleswig-Holstein. Hier lagen die Temperaturen am Nachmittag laut DWD zwischen 35,4 Grad in Itzehoe und 33,1 Grad im Nordseebad St. Peter-Ording. Deutlich kühler war es an der Ostseeküste. Wegen des Ostwindes stiegen die Werte in Hohwacht im Kreis Plön nur auf 28,4, auf Fehmarn 26,2 und in Kiel-Holtenau 31,8 Grad.

Für das Deutschland südlich der Elbe gilt die Hitze-Warnung weiter – für Kiel und die Region nun aber nicht mehr. Am Freitag liegen die Temperaturen in Kiel zwischen 17 und 28 Grad. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Ab und an könnte es eine frische Böe geben (37 km/h).

So wird das Wetter in Kiel am Wochenende

Am Sonnabend wird es etwas wolkiger – bei immer noch 11 Sonnenstunden. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad, der Wind frischt etwas auf.

Am Sonntag müssen Sie mit etwas Regen rechnen. Es gibt aber immer noch neun Sonnenstunden. Es wird deutlich schwüler bei 18 bis 25 Grad.

Am Montag nimmt der Regen zu – 3 mm Niederschlagshöhe werden erwartet. Der Wind legt sich und die Sonne zeigt sich nur noch für sechs Stunden. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 26 Grad.

Das sind die aktuellen Temperaturen:

Hitze-Tage ohne Rekord in SH

Unter der Woche sorgte die Sonne für Hitzerekorde in Deutschland – an der Küste war es wie gewohnt milder, aber auch ziemlich warm. Der Hitze-Rekord in SH wurde verpasst. Auf der A1 und der A20 hinterließen Sonne und Wärme Hitzeschäden. Wir berichten in einem LIVE-Ticker von der Situation in ganz Deutschland.

