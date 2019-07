Kiel/Lübeck

Strandwetter für Sommerurlauber sieht anders aus: In Schleswig-Holstein bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Dienstag und Mittwoch soll es überwiegend trocken und freundlich werden - Sonne und Wolken wechseln sich ab, bei steigenden Temperaturen bis um die 25 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte.

Ausnahme sei die Nordseeküste, an der es vereinzelte Schauer geben könne. In der Nacht zum Freitag seien dann wieder mehr Schauer möglich. Auch die Temperaturen könnten wieder bis auf 20 Grad Celsius sinken. Am Wochenende bleibt das Wetter voraussichtlich wechselhaft, wie der Deutscher Wetterdienst weiter mitteilte.

Zur Galerie Ausstellung im Stadtmuseum Kiel

RND/dpa