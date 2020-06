Schleswig-Holstein

Das Wetter in der ersten Ferienwoche in Schleswig-Holstein lädt nicht unbedingt zum Strandbesuch ein. Am Montag ist es wechselnd bewölkt. Es kommt laut der Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zu einzelnen, an der Nordsee häufigen Schauern.

Auch kurze Gewitter soll es geben. Die Temperaturhöchstwerte liegen in Nordfriesland bei rund 20, in Hamburg bei 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag gibt es wiederholt Schauer, vereinzelt auch Gewitter, bei Tiefstwerten um die 14 Grad.

Am Dienstag ist es oft stark bewölkt mit Schauern und vereinzelt Gewittern. Auf den nordfriesischen Inseln werden Temperaturen um die 18 Grad, in Hamburg etwa 20 Grad erreicht.

In Böen weht ein starker bis stürmischer Südwestwind, an den Küsten kann es auch zu Sturmböen kommen. Nachts lassen Schauer und Wind bei Temperaturen um die 13 Grad nach.

Temperaturen bis 22 Grad

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt, es kommt zu Schauern und später auch gebietsweise zu längerem Regen. Gewitter wird es teilweise ebenfalls geben. Die Temperaturen auf den Halligen erreichen Höchstwerte von 19 Grad, in Hamburg und Lübeck sind es 22 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei teils kräftigen Schauern, bei 11 bis 14 Grad.

Himmel lockert am Donnerstag auf

Auch der Donnerstag beginnt mit vielen Wolken und nach Südosten abziehendem Regen, teils mit Gewitter. Von Dänemark her lockert der Himmel dann langsam auf. In Flensburg werden Werte um die 19, in Hamburg und Holstein um die 21 Grad erreicht.

Nachts kühlen die Temperaturen auf etwa 8 Grad ab. Es wird teils wolkig, teils klar und kommt stellenweise zu Nebel.

