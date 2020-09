Kiel

Am Dienstag, 22. September, ist Herbstanfang – und zwei Tage später fängt er in Schleswig-Holstein dann wirklich an, der Herbst. Wolken ziehen auf, es wird kühler, der Wind frischt deutlich auf, und die Tage jagen uns Schauer über den Rücken. So sagt es die Diplom-Meteorologin und Wetterberaterin Claudia Kahl aus dem Team von „Wetterwelt“ des schleswig-holsteinischen Wetterpapstes Meeno Schrader voraus. Mit dem Klimawandel habe das zunächst mal eher nichts zu tun, sagt sie: „Es ist halt Herbst.“ Im zu Ende gegangenen Sommer allerdings erkennt die Meteorologin durchaus Spuren des Klimawandels.

Frau Kahl, wie wird der Herbstanfang?

Claudia Kahl: So wie der Sommer aufgehört hat. Sobald der verbreitete Morgennebel sich aufgelöst hat, wird der Dienstag ein schöner Tag, durchweg sonnig, wenig Wind, 23 bis 25 Grad. Das Hochdruckgebiet Manfred liegt fest über uns. Im Norden des Landes bis hinunter nach Eckernförde kann der Nebel sich am Vormittag noch etwas länger halten.

Und wann kommt es nun, das Herbstwetter?

Von Donnerstag an wird es wechselhafter, mehr Wolken ziehen auf, es wird deutlich kühler. Wir rechnen am Mittwoch noch mit 22 bis 23 Grad, aber am Donnerstag nur noch mit 17 bis 19, am Freitag mit 15 Grad. Es gibt noch keinen Anlass zur Sorge vor Dauerregen, aber es dürfte immer mal wieder Schauer geben.

Wie gut, dass ich Dienstag in den Schwarzwald fahre.

Da wird es auch nicht besser. Das Herbstwetter zieht in ganz Deutschland herauf. Kein Grund zur Klage: Es ist halt Herbst.

Können Sie schon etwas zu den Herbstferien sagen? Die beginnen in Schleswig-Holstein am 5. Oktober.

Lieber nicht. Seriöse Aussagen sind dazu jetzt noch nicht möglich, sondern immer nur über höchstens zehn Tage.

Erkennen Sie im Wetter dieser und der kommenden Tage Boten des Klimawandels, oder ist das einfach nur Wetter?

Da einen direkten Zusammenhang herzustellen, finde ich schwierig.

Und was sagt der Sommer 2020 über den Klimawandel?

In der stabilen Hochdrucklage der vergangenen Tage und Wochen, in der langen Trockenperiode kann man schon den Klimawandel erkennen. In Westdeutschland hält die Trockenphase seit 30 Tagen an. Das ist schon ungewöhnlich. Allerdings nicht so auffällig wie der Sommer 2018, der war herausragend.

In der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion ist der Klimawandel allgegenwärtig. Ist in diesem Zusammenhang die Nachfrage nach den Vorhersagen und Analysen der „Wetterwelt“ gestiegen?

Mein Chef Meeno Schrader hält ja viele Vorträge. Früher sprach er vor allem übers Wetter, über Meteorologie, übers Segeln. Jetzt geht es da ausschließlich ums Klima. Das Thema treibt die Menschen um.

