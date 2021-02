Das Studentenwerk hat 2020 1250 Beratungen in Kiel, Flensburg und Lübeck geleistet. Das entspricht den Zahlen von 2019. Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten können trotz der gestiegenen Nachfrage nicht mehr Beratungen angeboten werden. Auffällig ist, dass die Ratsuchenden 2020 häufiger Gesprächsbedarf hatten. Im Mittel kommen die Studierenden zu zwei Beratungen im Jahr, 2020 waren es 2,5. In Kiel gab es 325 Ratsuchende und 802 Beratungen. Um mehr Studierende zu erreichen, bietet das Studentenwerk Online-Angebote an wie Video-Tutorials zum Thema Stressbewältigung oder Seminare bei Prüfungsstress an.