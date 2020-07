Sönke Lintzen ist das neue Gesicht vom Sozialverband SoVD in Schleswig-Holstein. Eine kleine Sensation, denn bisher galt der Verband als Domäne der Sozialdemokraten. Lintzen aber ist CDU-Mann, hatte diverse Aufgaben in der Landespartei. Nun ist er Landesgeschäftsführer des größten Sozialverbandes.

Von Heike Stüben