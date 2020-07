Kiel

„Viele Schaustellerinnen und Schausteller sind derzeit erheblich in ihrer Existenz bedroht und benötigen schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfen", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ole-Christopher Plambeck.

Die massenweise Absage von Volksfesten habe die Schausteller ins Mark getroffen, so Dennys Borhöft ( FDP). „Es geht nicht nur um die Zukunft eines ganzen Gewerbes, sondern auch um einen wichtigen Teil unseres Brauchtums, den wir erhalten wollen."

Schausteller dankbar über Ersatzlösung in Kiel

Melanie Burmeister, die auf dem Kieler Asmus-Bremer-Platz bei Clausen's Mandelspezialitäten Süßigkeiten verkauft, freute sich über die Nachricht. In Kiel dürfen derzeit ein paar Stände in der City, am Bahnhof und an der Kiellinie öffnen. Zwar nähmen die Stände deutlich weniger ein als sonst geballt auf Volksfesten. „Aber wir sind dankbar über jeden Tag, den wir hier stehen können“, so Burmeister.

Soforthilfen bis 15. August beantragen

Viele Schausteller haben wegen Corona seit Monaten gar keine Einnahmen mehr. Tilgungsraten für kreditfinanzierte Fahrgeschäfte oder andere Anschaffungen bringen viele in finanzielle Not.

Daher übernimmt das Land nun Tilgungslasten für betriebliche Investitionen und gewährt eine einmalige, nicht rückzahlbare Leistung. Sie soll zur Sicherung des Betriebskapitals dienen. Die Hilfe kann bis zum 15. August beantragt werden.

