In Wankendorf wurde Glyphosat getestet

Wankendorf

"Die Studien sind geheim, zum Teil geschwärzt und gut versteckt. Niemand soll sie sehen. Unsere Recherchen belegen aber eindeutig, dass mindestens 21 Tierversuchsstudien mit Glyphosat am Labor für Pharmazie und Toxikologie LPT durchgeführt wurden", erklärt Mülln gegenüber KN-online.

„Tausende Tiere mussten für das hoch umstrittene Pestizid sterben. Die Sicherheit von Glyphosat für den Menschen hängt damit maßgeblich an einem Labor, gegen das Strafanzeigen wegen Betrugsverdachts und Tierquälerei laufen und dessen Tierlabor in Mienenbüttel vom Land Niedersachsen bereits geschlossen wurde.”

Schwere Vorwürfe von Ex-Mitarbeitern

Ex-Mitarbeiter hatten schwere Vorwürfe gegen LPT erhoben: So sollen Studien gefälscht und der Verdacht auf Krebs bei einer Medikamentenstudie vertuscht worden sein. Die Soko Tierschutz fordert, dass die Glyphosat-Studien von LPT überprüft und grundsätzlich offengelegt wird, wer welche Studien macht.

Jeder Schlachthof werde in Deutschland täglich geprüft, in diesen Laboren gebe es in der Regel nur alle drei Jahre eine Kontrolle - meist nach Anmeldung, kritisiert die Soko Tierschutz. Das sei unzureichend, Manipulationen seien Tür und Tor geöffnet.

„Das alles zeigt, wie gefährlich das angebliche Sicherheitssystem um Chemikalien wie Glyphosat ist und dass die Politik gefordert ist, hier massiv einzugreifen. Denn erst sind Tiere in Gefahr und dann Menschen”, erklärte Mülln. Die SOKO Tierschutz fordert von Hamburg und Schleswig-Holstein die Schließung der LPT-Labore und einen Ausstiegsplan aus den Tierversuchen.

Video von Affen und Hunden

LPT ist ein Unternehmen mit drei Standorten - in Hamburg, im niedersächsischen Mienenbüttel und im schleswig-holsteinischen Wankendorf südlich von Kiel. Es führt - Studien über pharmazeutische und chemische Stoffe und Produkte durch und ist 2019 durch die Veröffentlichung verstörenden Video-Aufnahmen von Affen und Hunden im Labor Mienenbüttel in die öffentliche Kritik geraten. Das Labor wurde daraufhin geschlossen.

Auch in Schleswig-Holstein laufen nach Strafanzeigen der Soko Tierschutz und des Umweltministeriums Ermittlungen gegen das Labor auf Gut Löhndorf in Wankendorf. Dort werden laut Umweltministerium Mäuse, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Minischweine und japanische Wachteln für Tierversuche gehalten. Das Umweltministerium in Kiel prüft außerdem die Zuverlässigkeit des Betreibers. Der Standort in Wankendorf ist immer wieder Ziel von Mahnwachen und Protesten. Weitere Aktionen sind geplant.

LPT beklagt Hetzkampagne

Die Presseabteilung von LPT beklagte gegenüber KN-online "eine beispiellose Hetzkampagne der Medien" und weist die Vorwürfe als haltlos und ehrenrührig zurück. Man halte alle gesetzlichen Vorschriften insbesondere im Zusammenhang mit dem Tierwohl ein: „Entsprechend haben alle Behörden bei ihren Überprüfungen stets festgestellt, dass unsere Tiere sich in einem guten und gepflegten Zustand befanden und alle Labor-Standards eingehalten wurden. Dies ist auch derzeit der Fall.“ Der Kreis Plön hatte bei Kontrollen keine Auffälligkeiten bei den Haltungsbedingungen der Versuchstiere gefunden. Konkrete Fragen zu den Glyphosat-Studien wurden von LPT nicht beantwortet.

Die Soko Tierschutz ist ein Tierschutzverein, der sich allein aus Spenden von Bürgern und Unternehmen finanziert, deren Unternehmenszweck nicht in Widerspruch zu den Vereinszielen des konsequenten Tierschutzes steht.

Mehr Neuigkeiten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier