Der Naturschutz in großen Solarparks kommt zu kurz, kritisieren die Jäger in Schleswig-Holstein. Deshalb unternimmt der Landesjagdverband einen Vorstoß, damit Freiflächen-Photovoltaikanlagen biologisch wertvoller gestaltet werden. „Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Anlagen so schlecht geplant werden“, sagt Frank Zabel vom Verband und bemängelt den Verlust von Biodiversität. Dabei sei die Lösung einfach und spare am Ende sogar Geld.

Die Stromerzeugung durch Sonnenkraft erlebt in Schleswig-Holstein einen Boom, nicht zuletzt durch die forcierte Energiewende. Ein Gutachten des Landes bescheinigte für Schleswig-Holstein erst im März ein enormes Potenzial für den weiteren Ausbau. Dabei sind in den vergangenen Jahren bereits etliche Solarparks wie Pilze aus dem Boden geschossen. Neue Anlagen entstanden besonders an den großen Verkehrsachsen, weil sie dort nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden.

Derzeit nähert sich die Zahl der Freiflächenanlagen in Schleswig-Holstein der 300er-Marke. Die jüngste Gesamtflächengröße, die das Energiewendeministerium nennen kann, beträgt 1700 Hektar und stammt aus dem vergangenen Jahr. Laut Gutachten eignen sich weitere 6400 Hektar für solche Anlagen. Das entspricht 0,4 Prozent der Landesfläche.

Die Produktion von grüner Energie, also Strom ohne zusätzliche Emissionen, unterstützt zwar auch der Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Vorrang sollten aber die Dächer von Industriegebäuden und Wohnhäusern haben. Wenn schon große Solarparks gebaut würden, dürfe das nicht zulasten wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen vor Ort geschehen. „Das ist nicht wirklich grün, was da passiert. Unter den Anlagen findet de facto keine Natur mehr statt“, sagt Frank Zabel.

Mehr als kurzes Gras befinde sich auf den oft viele Hektar umfassenden, eingezäunten und häufig sehr trockenen Gebieten nicht. Die glänzenden Oberflächen der Solarmodule ziehen laut Zabel jedoch Wasserinsekten regelrecht an. „Fehlt Wasser im Park, sind sie zum Tode verurteilt“, sagt er. Ein Feuchtbiotop mit Freiwasserzone biete Abhilfe und wäre für Wasservögel geeignet. Zusätzlich könne sich der Betreiber die Lagerung von Wasser für den Brandschutz sparen.

Solche Biotope förderten auch die Versickerung und verhinderten den massiven Oberflächenabfluss bei extremen Niederschlägen. Auch die Bereiche unter und zwischen den Modulen lassen sich dem Wildbiologen zufolge durch bestimmte Aussaaten sowie Steinhaufen und Käferbänke leicht an die Bedürfnisse von Niederwild, Reptilien, Insekten und Kleinsäugern – etwa Mäuse – anpassen.

Solarpark als Nische für viele Arten in intensiv genutzter Kulturlandschaft

So könnten die Tiere Nahrung und Deckung finden. „Ein gut geplanter Solarpark kann somit vielen Arten, die ansonsten in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft kaum noch eine Nische finden, zur Heimat werden und selbst Arten wie dem Igel Schutz bieten“, ist Zabel überzeugt. Allein eine Hecke am Zaun bewirke viel für einen ungestörten Lebensraum – und nicht zuletzt verschwinde der Anblick langer Reihen aufgeständerter Photovoltaikanlagen aus dem Landschaftsbild.

Der Aufwand sei hingegen nicht groß, die Module müssten etwa anders angeordnet werden. Darüber informiert der Verband in einer 20-seitigen Broschüre. Betreiber sparten zudem an Ausgleichsflächen, die je nach ökologischem Eingriff an anderer Stelle geschaffen werden müssten, „weil schon hochwertige Elemente vor Ort integriert werden“, so Zabel. Er habe bereits durchaus positive Rückmeldungen erhalten.

Ziel des Landesjagdverbands sei es aber, die Bevölkerung und lokale Entscheidungsträger von dem Konzept zu überzeugen, „damit die gar nichts anderes mehr akzeptieren als ökologische Freiflächen-Solaranlagen“. Denn die Energiewende dürfe nicht länger zulasten der Biodiversität gehen. Das schließe zudem ein, die großen umzäunten Bereiche nicht in Wildwechselzonen zu errichten.