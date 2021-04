Kiel

Statt Söder abzulehnen, solle ihn Günther unterstützen. „Wir erwarten in der Frage der Kandidatur eine Entscheidung mit besonderer Umsicht“, heißt es im Schreiben an den "lieben Daniel", das den Kieler Nachrichten vorliegt.

Immer mehr entstehe der Eindruck, dass sich die Spitze der Bundespartei „irreparabel von der Parteibasis“ entkoppele. „Wir bitten eindringlich darum, in den nun kommenden Tagen eine Kandidatur des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu unterstützen.“

Lesen Sie auch: Günther drängt Söder zum Verzicht auf Kanzlerkandidatur

Für Markus Söder ist auch die JU aus Neumünster und Plön

Unterzeichnet ist das Schreiben von den Kreisvorsitzenden der Parteinachwuchsorganisation aus Plön, Ostholstein, Neumünster, Flensburg, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen, Lübeck und Herzogtum Lauenburg. Sie verweisen auf die Stimmung an der Basis und in den Verbänden vor Ort. Diese sei sehr besorgniserregend.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Zustimmung für Söder an der Basis höher"

„Wir stehen vor einer entscheidenden Bundestagswahl, in der es schon jetzt ganz besonders auf Mobilisierung und Motivation der eigenen Mitstreiter ankommt“, heißt es. „Die Mitglieder wollen einen Kandidaten Söder. Für ihn würden sie Wahlkampf machen.“ Der neue CDU-Bundeschef Armin Laschet sei zwar „ein starker Politiker“ und habe bewiesen, dass er Nordrhein-Westfalen erfolgreich regieren könne. Aber auch Markus Söders Bilanz in Bayern habe überzeugt. „Zentraler Unterschied zu Armin Laschet ist die vielfach höhere Zustimmung in der Gesellschaft, aber eben auch an der Basis unserer Verbände.“

Bis Freitagmittag hatten zwölf von 18 JU-Landesverbänden intern für CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidat gestimmt. Die JU plant für Montag eine Abstimmung, wenn bis dahin keine Klarheit zwischen Söder und Armin Laschet herrscht. In den vergangenen Tagen hatte sich in Schleswig-Holstein unter anderem auch die konservative Mittelstandsvereinigung der CDU in der K-Frage für Söder starkgemacht.