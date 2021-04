Unstrittig ist, dass wichtige und akute OPs unbedingt vollzogen werden sollten. Ist die Operation aber länger geplant, sollte man sich tatsächlich über die Impfung Gedanken machen.

Das internationale Forschungsnetzwerk CovidSurg ist in einer Studie, bei der die Daten von 56.000 Patienten ausgewertet wurden, zu einem klaren Ergebnis gekommen: Wer nicht mit dem Virus infiziert ist, sollte sich vor einer planbaren OP impfen lassen. So könne das Risiko, sich danach mit dem Virus anzustecken und an Covid-19 zu versterben, massiv gesenkt werden. Ansonsten sei das Sterblichkeitsrisiko während des ersten Monats nach einer Operation um das Vier- bis Achtfache erhöht.

Die Studienautoren werben dafür, dass dieser Personengruppe eine hohe Priorität eingeräumt wird. Das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass Ausnahmen möglich sind, wenn sie medizinisch begründet werden. Betroffene sollten versuchen, über den behandelnden Arzt eine vorzeitige Impfberechtigung zu bekommen.