Bauern froh über Regen

Die Natur in Schleswig-Holsten atmet auf. Nach zwei Dürresommern zeigt sich die warme Jahreszeit 2020 typisch norddeutsch mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Regen bei moderaten Temperaturen. Die Landwirte seien mit dem Wetter durchaus zufrieden, sagte Daniela Rixen, die Sprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Auch für den Wald bedeuteten die Regenfälle der vergangenen Wochen immerhin eine kurze Erholungspause, sagte der Sprecher der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, Ionut Huma. Es gebe aber große regionale Unterschiede.

Trockenheit: Diese Wälder sind besonders betroffen

Trockenstress hatten die Bäume nach seinen Angaben insbesondere im Segeberger Forst und auf den Sandflächen westlich der A7 von der dänischen Grenze bis zum Hamburger Randbereich. „Hier haben wir aber die Hoffnung, dass der Juni- und Juliregen erst einmal die Hauptprobleme entspannt hat“, sagte Huma.

Probleme gebe es dagegen weiterhin auf den wenig durchlässigen Böden, wo es einen plötzlichen Wechsel von zu trocken auf zu nass gebe. „Das ist unter anderem an einigen Standorten in Ostholstein mit Lehmböden der Fall“, erklärte Huma.

Verband spricht von „ Krise im Wald“

Rund 173.000 Hektar Wald gibt es in Schleswig-Holstein. Nur rund ein Drittel davon ist in Landesbesitz. Die übrigen zwei Drittel gehören privaten Eigentümern, die in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) zusammengeschlossen sind. Auf seiner Internetseite spricht der Verband angesichts von Schädlingsbefall und Dürreschäden von einer „ Krise im Wald“. Neben dem Borkenkäfer macht auch die Sitkafichtenlaus den Wäldern zu schaffen.

Deshalb fordert der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzerverbandes, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, staatliche Hilfen für einen dringend notwendigen Waldumbau. Zwar werde seit rund vier Jahrzehnten daran gearbeitet, den Wald von Nadelholzkulturen auf Mischwälder umzustellen, die besser mit dem Klimawandel klarkämen, sagte er in den "Lübecker Nachrichten". Doch die harte Realität habe diese Bemühungen immer wieder überholt.

Bauern froh über Regen

„Für die Landwirte kam der Regen in diesem Jahr immer gerade zur rechten Zeit“, sagte dagegen Rixen. „Das Grünland konnte nach dem zweiten Schnitt wieder wachsen, der Weizen brauchte in der Kornfüllphase Wasser“, sagte sie. Auch für Kartoffeln, Kohl und Raps seien Regen und warme Temperaturen genau rechtzeitig gekommen.

Allerdings sind auch für die Landwirtschaft die geringen Feuchtvorräte im Boden problematisch. „Trotz der teils ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung vor allem im Norden und Westen des Landes noch eine moderate Dürre im Oberboden bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern an“, sagte Rixen.

