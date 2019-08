Das Positive sehen und immer gute Laune behalten: Dazu hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Kirche ermuntert. Die Kirche habe dazu allen Grund, sagte Günther am Dienstagabend beim Sommerempfang der evangelisch-lutherischen Nordkirche in der Offenen Kirche St. Nikolai in Kiel.