Neuer Streit um den Ferien-Korridor

Kiel

Gestern hat die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein wieder ein altes Begehren auf den Tisch gebracht: „Wir fordern die Ausweitung des Gesamtferienzeitraums auf mindestens 90 Tage“, sagt Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen.

In der Kultusministerkonferenz wird dagegen gerade ein Vorschlag diskutiert, der genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Hamburg und Berlin wollen, dass die unterschiedlichen Sommerferientermine der Länder enger zusammenrücken, sodass die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen. Das soll mehr Kontinuität in den Schuljahresablauf bringen und Zeitprobleme mit Prüfungen lösen.

Bayern und Baden-Württemberg wollen festen Zeitraum behalten

Bislang ist es so: Die ersten Bundesländer starten schon Ende Juni in die Ferien, die letzten manchmal erst Anfang August. 14 Länder rotieren mit den Anfangszeiten, nur Bayern und Baden-Württemberg sind immer als letztes dran und wollen daran auch nicht rütteln. Ein Grund sind Pfingstferien im Süden, die manchmal erst Ende Juni vorbei sind. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sprach kürzlich gar von einem Ferien-„Biorhythmus“, den sein Land nicht umstellen wolle.

Bis zum Schuljahr 2023/2024 stehen die Ferientermine bereits. Für die Jahre bis 2030 schlagen Hamburg und Berlin einen begrenzten Zeitraum vom 1. Juli bis 10. September vor – ein Korridor von nur 72 Tagen. Im Schnitt lag der Zeitraum in den letzten Jahren bei etwa 84 Tagen.

Verteilung der Ferien hat Auswirkungen auf Tourismus

Eine Konzentration der Ferientage wirke sich „zweifelsohne dramatisch auf die Auslastung in den touristischen Destinationen aus“, heißt es vom Tourismusverband Schleswig-Holstein. An den Küsten würden im August rund siebenmal so viele Überachtungen generiert wie im Januar.

Auch die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash) stimmt mit ein: „Wir als Landesmarketingorganisation werben für Schleswig-Holstein als Ganzjahresreiseziel“, sagt Geschäftsführerin Bettina Bunge. Daher begrüße sie den IHK-Vorstoß, die Ferien auf den Zeitraum zwischen 15. Juni und 15. September auszuweiten.

120 Millionen Euro kostet jeder entfallene Ferientag

Das Urlaubsland Schleswig-Holstein profitiere stark von dem unterschiedlichen Ferienbeginn in den einzelnen Bundesländern und der damit verbundenen längeren Saison, sagt Ipsen. „Jeder Tag, um den man den Verfügungszeitraum der Sommerferien verkürzt, bedeutet für Schleswig-Holstein wirtschaftliche Einbußen von circa 15,6 Millionen Euro.“ Für den Tourismus in ganz Deutschland gehe es um 120 Millionen Euro pro entfallenem Ferientag.

Neu sind diese Zahlen keineswegs, mit den gleichen Millionen-Beträgen jonglierten die Touristiker schon 2013, als es um die Sommerferienzeiten ging. Sie stammen aus einer damals vom Deutschen Tourismusverband beauftragten Studie. Welchen Einfluss die Länge des Ferienkorridors aber in den vergangenen Jahren auf die Umsätze und Gästezahlen tatsächlich hatten, können Tash und Tourismusverband auf Anfrage nicht statistisch untermauern.

Kürzere Saison bedeutet höhere Belastung

Mit einem breiten Sommerferien-Korridor könne das Land die Gästeströme besser verteilen, sagt aber Bunge. Damit werde man den Einheimischen gerecht, die zwar grundsätzlich sehr positiv gegenüber dem Tourismus eingestellt seien, aber auch an Belastungsgrenzen zur Hochsaison kommen können. Bei einem verdichteten Zeitraum komme es dagegen zu sehr hohen Nachfragen bei Unterkünften. „Höhere Preise sind zu befürchten. Insbesondere Familien mit schulpflichtigen Kindern wären somit finanziell benachteiligt“, warnt Ipsen. „Extrem verdichtete Verkehrslagen und stressiger Urlaub vor allem für an Schulferien gebundene Familien bei An- und Abreise wären zu befürchten“, fügt Bunge hinzu.

Eine kürzere Saison bedeute nicht nur eine noch höhere Belastung für das Personal in der Gastronomie- und Hotellerie zu Spitzenzeiten, sondern auch, dass in Zeiten mit schwächerer Nachfrage nicht mehr so viel Personal gebraucht werde. Die Saisonschwankungen würden den Fachkräftemangel in der Branche noch verschärfen.

Prien sieht kein „akuten Handlungsbedarf“

Die für Ferien zuständige Landesbildungsministerin Karin Prien ( CDU) wiederholt indes fast mantra-artig seit zwei Monaten, dass sie keinen „akuten Handlungsbedarf“ bei der Ferienfrage sieht. Es müssten aber sowohl die Belange der Schulen, als auch des Tourismus beachtet werden, sagt sie ganz diplomatisch. Am wenigsten interessieren dürfte das Hin und Her die Kinder: Hauptsache ihre Ferien bleiben sechs Wochen lang.

