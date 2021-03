Kiel

Erneut hat der Landtag eine Sondersitzung zur Pandemie-Lage angesetzt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird berichten, wie die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch gelaufen sind und welchen Weg Schleswig-Holstein einschlagen wird. SPD und SSW hatten dafür am Mittwoch einen Antrag eingebracht.

Die Fraktionen forderten zusätzliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler sowie einen Versorgungsfonds für die Schulen. Teil des Programms sollten auch lernunterstützende Online-Systeme und Gutscheine für private Nachhilfe-Institute sein.

Liveblog: Sondersitzung des Landtags, 4.3.2021

+++ Baumärkte warten auf Klarheit +++

+++ Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden +++

+++ Im Video: So äußerte sich Günther nach den Beratungen +++

+++ Was gilt ab 8. März? +++

SPD und SSW fordern mehr Unterstützung der Schulen

„Die Landesregierung hat bereits zusätzliche Mittel mobilisiert, aber jetzt ist es an der Zeit, den Schulen konkrete Summen zu nennen“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Die Schülerunterstützung dürfe nicht dem Engagement der einzelnen Lehrkraft vor Ort überlassen werden. „Das Angebot, freiwillig ein Jahr zu wiederholen, darf nicht das Maximum an Einfallsreichtum darstellen.“

Jette Waldinger-Thiering (SSW) regte an, dass Studierende, Lehrkräfte der Volkshochschulen und andere Kräfte die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen unterstützen. Insgesamt gehe es darum, mit Förderangeboten und Unterricht in Kleingruppen „den Spagat zwischen Distanzunterricht, Präsenzunterricht und Notbetreuung“ zu bewältigen.