Kiel

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) konnte die Sondersitzung des Landtags erst nach eineinhalbstündiger Verspätung eröffnen. Zugang zum Plenarsaal hatte am Montag nur, wer einen tagesaktuellen PCR-Test vorweisen konnte. Bloß waren die Abstriche erst am Morgen abgenommen worden, und so manches Ergebnis lag um 14 Uhr noch nicht vor. Vorsichtshalber hatte die Verwaltung Videotechnik installieren lassen, sodass die Abgeordneten an der Sitzung auch in zwei großen Sitzungsräumen im ersten Stock des Landeshauses teilnehmen konnten. Ein Antrag von Jörg Nobis (AfD), dass es sich damit um eine Hybridsitzung handele, die man wieder absagen müsse, wollten jedoch weder Schlie noch das übrige Parlament gelten lassen. Das Parlament sei voll funktionsfähig.

Im vergangenen Herbst hatte der Bundesgesetzgeber das Bundesinfektionsschutzgesetz geändert und den Ländern angesichts der anhaltenden Pandemie eine sichere Rechtsgrundlage an die Hand gegeben. In Paragraf 28a zu besonderen Corona-Schutzmaßnahmen wurde dazu der Absatz 8 neu eingefügt. Die Länder haben nunmehr die Möglichkeit, eine landesweite epidemische Lage zu beschließen. Was darf die Landesregierung per Landtagsbeschluss für Schleswig-Holstein anordnen? Die Landesregierung hat über die zahlreichen Kontaktbeschränkungen und Bestimmungen für das öffentliche Leben hinaus die Möglichkeit, per Landesverordnung zum Beispiel Freizeitveranstaltungen zu untersagen und Freizeitstätten zu schließen – Clubs und Diskotheken inklusive. Große Partys über die Feiertage mit infizierten Besuchern hatten die Lage jüngst angefacht. Auch Kinos, Theater und Konzerthäuser könnten von etwaigen Schließungen betroffen sein. Möglich wird auch eine Sperrstunde, die konkret schon ab Mittwoch, wenn die neue Landesverordnung in Kraft tritt, zwischen 23 und 5 Uhr gelten soll. Wann tritt die landesweite epidemische Lage in Kraft? Unmittelbar nach Landtagsbeschluss, weil das Parlament nur festgestellt hat, was ohnehin längst eingetreten ist. Juristisch nachvollziehbar wird das alles durch Protokoll des Landtags, das voraussichtlich am Dienstag veröffentlicht wird. Was darf die Landesregierung auch weiterhin nicht anordnen? Das Bundesinfektionsschutzgesetz hat im neuen Absatz 8 manchen Maßnahmen ausdrücklich einen Riegel vorgeschoben. Ausgangsbeschränkungen sind ebenso wenig im Alleingang möglich wie die Untersagung der Sportausübung und die Schließung von Sporteinrichtungen, die Untersagung von Gottesdiensten wie auch das Verbot von Reisen oder Übernachtungsangeboten. Der Landtag war auf Bitten von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zusammengetreten, um für die nächsten drei Monate eine landesweite epidemische Lage festzustellen. Sie ermächtigt die Landesregierung zu weitergehenden Maßnahmen. Alles viel zu spät? CDU-Fraktionschef Tobias Koch erinnerte Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) daran, dass es doch vor allem ihre Partei gewesen sei, die im Bundestag am 25. November vergangenen Jahres die nationale epidemische Lage habe auslaufen lassen. „Es ist doch eine vollkommen absurde Vorgehensweise, dass jetzt 16 Bundesländer jedes einzeln für sich die Notlage erklären mussten, nur damit die Berliner Ampel ihr Gesicht wahren konnte“, sagte er. „Bevor Sie also mit dem Finger auf andere zeigen, Frau Midyatli, kehren Sie lieber erst mal vor der eigenen Haustür.“

„Sie haben bewusst einen anderen Kurs eingeschlagen“

Midyatli warf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seinem Kabinett dagegen vor, noch kurz vor Weihnachten die Instrumente, die den Ländern zur Verfügung stehen, als vollkommen ausreichend bezeichnet zu haben. „Da fehlten keine Instrumente“, sagte sie: „Da fehlten Einsicht, Umsicht und die Bereitschaft, den Sonderweg zu verlassen, den Sie bewusst gegangen sind.“ Die Jamaika-Koalition in Kiel habe bewusst einen anderen Kurs eingeschlagen „als alle anderen Länder, wo Diskotheken geschlossen waren oder Maskenpflicht herrschte.“ Die SPD wiederhole seit Monaten, dass sie Günthers Zickzackkurs für gefährlich halte. Midyatli warf den Ball an Koch zurück: Sollte die CDU aktuell auch nur eine Maßnahme umsetzen wollen, die mit einer Rückkehr zur bundesweiten epidemischen Lage verbunden wäre, dann solle Koch ihr Bescheid geben. Dann werde sie Kanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich anrufen. Gelächter im Saal.

FDP geht auf Distanz zur Union

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt, eigentlich Koalitionspartner der Union, schlug in dieselbe Kerbe. Die Liberalen hätten die Ausrufung der landesweiten epidemischen Lage nur allzu gern vermieden. Koch müsse sich aber fragen lassen, welche Maßnahmen er denn konkret befürworte, wenn er offensiv eine Rückkehr zur nationalen Notlage fordere. Eine erneute bundesweite Schließung von Kitas und Schulen oder des Einzelhandels? „Ich höre gerade so gut wie niemanden, der eines davon gerade haben will“, sagte Vogt. „Es ist ein sehr scharfes Schwert, mit dem man sehr vorsichtig umgehen sollte.“

Während Jörg Nobis (AfD) den Fraktionen Panikmache vorwarf und kritisierte, dass der Landtag die gesamte Gesellschaft „in Geiselhaft“ nehme, argumentierte die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering ähnlich wie die SPD. „Wie viele Infektionen hätten verhindert werden können, wenn Jamaika rechtzeitig angemessen reagiert hätte?“ Falsche Großzügigkeit gegenüber den Betreibern von Clubs und Diskotheken, aber auch von partyhungrigen jungen Menschen, räche sich jetzt.

Was die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben nicht in Abrede stellte. Wäre es nach den Grünen gegangen, hätte es einen Beschluss, wie er jetzt auf einer Sondersitzung gefasst wurde, schon im Dezember gefasst. „Aber es gab in diesem Haus noch im Dezember keine Partei, die diesen Vorschlag unterstützt hätte.“ So dass es sich um „vergossene Milch“ handele. „Ihre Empörung nervt!“