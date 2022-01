Kiel

In Schleswig-Holstein gilt ab sofort eine epidemische Lage. Der Landtag stellte am Montag auf einer Sondersitzung mit breiter Mehrheit fest, dass das Corona-Infektionsgeschehen im Norden „wieder durch eine hohe Dynamik geprägt“ sei. Die Omikron-Variante infiziere in kürzester Zeit deutlich mehr Menschen – darunter auch Genesene und Geimpfte. Grundlage für den Beschluss war ein Antrag der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP, dem sich auch SPD und SSW anschlossen. Die Vertreter der AfD stimmten dagegen. Mit dem Beschluss erhält die Landesregierung im Kampf gegen das Virus deutlich mehr Möglichkeiten. Bereits ab diesem Mittwoch will sie per Landesverordnung Clubs und Diskotheken schließen und für die Gastronomie zwischen 23 und 5 Uhr eine Sperrstunde verhängen.

„Omokron-Variante unterschätzt“

„Uns allen stehen erneut schwierige und herausfordernde Wochen bevor“, sagte Heiner Garg (FDP) in einer Regierungserklärung. Der Gesundheitsminister vertrat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der sich aufgrund der Corona-Erkrankung eines engen Mitarbeiters derzeit in Quarantäne befindet. Zugleich rechtfertigte Garg, dass man die epidemische Lage im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht schon früher erlassen habe. Trotz enger Abstimmung mit dem Expertenrat müsse die Landesregierung Entscheidungen immer wieder auf Basis eines nur begrenzten Wissens treffen. „Unmittelbar vor und sogar an Weihnachten hatte Schleswig-Holstein die mit Abstand niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz“, sagte er, räumte aber auch ein: „Die Landesregierung hat die damals offenbar bereits stattgefundene Ausbreitung der Omikron-Variante im Land unterschätzt.“ Eine Schließung der Diskotheken, die sich über die Feiertage als Hotspots erwiesen, sei dem Kabinett nicht angemessen erschienen.

285 000 Impf-Termine sind bis Februar in SH verfügbar

Schleswig-Holsteins Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Montag mit fast 530 einen neuen Rekord. Die Hospitalisierungsinzidenz bewegte sich dagegen mit 3,13 nach wie vor auf einem moderaten Niveau. Garg wies darauf hin, dass es nach wie vor darauf ankomme, so viele Menschen wie möglich zu impfen. „Mit den Booster-Impfstoffen halten wir ein scharfes Schwert in der Hand – auch gegen die Omikron-Variante.“ Zugleich verwies er darauf, dass in den Impfzentren des Landes mehr als 285 000 Termine für Januar und Februar verfügbar seien. Garg sprach sich im Übrigen für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Jedenfalls halte ich sie temporär für angezeigt. Ich hoffe, dass sie kommt, und zwar verhältnismäßig schnell.“

Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) ging mit der Landesregierung hart ins Gericht und warf Ministerpräsident Günther vor, die Menschen in falscher Sicherheit gewogen zu haben. Den Beschluss der epidemische Lage unterstützte ihre Fraktion jedoch. „Willkommen zurück im Team Vorsicht.“