Sondierungsgespräche: Auftakt zwischen CDU und Grünen in Kiel

Kiel

Die CDU Schleswig-Holsteins hält ihren strammen Zeitplan ein: Einen Tag nach der Entscheidung der Landespartei, Sondierungen zur Koalitionsbildung mit den Grünen aufzunehmen, haben die Gespräche in Kiel begonnen. Verlaufen sie positiv, wollen die Parteien schon am Mittwoch in Koalitionsverhandlungen einsteigen.

Sichtlich gelöst, aber konzentriert zeigten sich die Vertreter beider Parteien, nachdem die CDU am Montagabend den Beschluss gefällt hatte, die Gespräche nicht mit der FDP, sondern mit den Grünen fortzusetzen. Die Sondierungsgespräche aller drei Parteien waren in der vergangenen Woche gescheitert.

Sondierungen: Günther bekräftigt „CDU-Handschrift“

CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident Daniel Günther unterstrich vor der Sitzung im „Holsteiner“ am Holstein-Stadion noch einmal, dass die Ergebnisse nach dem Wahlerfolg der Christdemokraten nun mit einer „größeren CDU-Handschrift verbunden“ sein müssen. „Wir gehen selbstbewusst in die Verhandlungen.“

Lesen Sie auch Sondierungen: CDU entscheidet sich für die Grünen

Er begründete die Entscheidung für die Grünen und gegen die FDP noch einmal mit dem Wahlergebnis, bei dem die Ökopartei stark zugelegt, die Liberalen aber massiv verloren hatten. „Wir müssen den Wählerwillen respektieren“, so Günther. Er sagte aber auch: „Die Entscheidung hat keinen inneren Jubel ausgelöst.“

Grüne gehen mit Optimismus in Sondierungen

Ziel sei es dennoch, bereits am Mittwoch Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Vorher werde noch eine Gremiensitzung der CDU stattfinden. Die Grünen kamen geschlossen zum Tagungsort. „Wir gehen mit Optimismus in die Gespräche. Wir haben viel vor für die Zukunftsgestaltung des Landes“, sagte Monika Heinold, die neben Aminata Touré als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl am 8. Mai angetreten war.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen an die Gespräche in der vergangenen Woche anknüpfen“, sagte Touré, bevor sie mit Heinold sowie den beiden weiteren Verhandlungsführern Lasse Petersdotter und Steffen Regis die Gespräche aufnahm, für die die Christdemokraten bereits ein Papier vorbereitet hatten. Für die CDU sitzen neben Daniel Günther die Vorstandsmitglieder Karin Prien, Sabine Sütterlin-Waack und Tobias Koch am Tisch.