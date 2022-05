Kiel

Gelingt Ministerpräsident Daniel Günther die Neuauflage seiner Jamaika-Koalition? Nach seinem haushohen Sieg hatte Schleswig-Holsteins CDU-Parteichef mit Rücksicht auf die folgende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Woche gewartet. An diesem Dienstag will der 48-Jährige an der Seite von Bildungsministerin Karin Prien, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Fraktionschef Tobias Koch die mit Spannung erwarteten Sondierungsgespräche beginnen. Rechnerisch hat seine CDU die freie Wahl: Für eine Mehrheit im Landtag reicht ihr eine einzige weitere Stimme. Aber von wem? Im Kieler Hotel Steigenberger Conti Hansa startet um 9 Uhr eine erste Verhandlung mit den Grünen, bevor um 15 Uhr ein Treffen mit der FDP angesetzt ist.

Offiziell will am Tag vor den Verhandlungen niemand in den Parteien mehr reden. „Aber unsere Linie ist vollkommen klar: Wir wollen Jamaika“, heißt es aus den Reihen der CDU: „Kurs halten“, habe man im Wahlkampf stets versprochen. Und auch wenn konservative Mitglieder („vor allem aus der Landwirtschaft“) derzeit für eine Koalition allein mit der FDP plädierten, erhalte Günther aus dem Landesverband beachtlichen Rückhalt. Am vergangenen Mittwoch hatte der Regierungschef auf einem kleinen Parteitag mit einer flammenden Rede für eine Fortsetzung geworben, und niemand war aufgestanden und hatte widersprochen. Mit 43,4 Prozent kommt an Günthers Union ohnehin keiner vorbei. Umso variabler sind die Koalitionspartner, und dementsprechend dürfte die FDP nach CDU-Analyse aufgrund des schlechten Wahlergebnisses (6,4 Prozent) zu manchem Zugeständnis bereit sein. Die Grünen mit ihren rekordverdächtigen 18,3 Prozent könnten sich dagegen mehr versprechen, als sich am Ende herausverhandeln lässt. „Ob denen das so klar ist?“

Grünen-Insider: „FDP hat doch keinen Regierungsauftrag“

Zumindest fühlen sich die Grünen nach der NRW-Wahl voll im Rückenwind. Nicht nur, dass sie mit 18,2 Prozent im Düsseldorfer Landtag nur 0,1 Prozentpunkte schlechter abschnitten als in Kiel. Mit Vorliebe legen sie auch ihre Finger in die liberalen Wunden. „Die FDP ist in beiden Fällen knapp am Rauswurf aus dem Landtag vorbeigeschrammt“, sagt ein Grünen-Mitglied im Norden ungeschminkt. „Das ist doch kein Regierungsauftrag!“ Die Grünen machen keinen Hehl daraus, dass ihnen schleierhaft ist, worin der Vorteil einer FDP-Beteiligung liegen soll, wenn es doch auch ohne die FDP funktionierte.

Und doch bemühen sich die Spitzenkandidatinnen Monika Heinold und Aminata Touré, der Finanzpolitiker Lasse Petersdotter und Parteichef Steffen Regis so zu tun, als gingen sie voller Offenheit in die Gespräche. Klimaschutz und Sozialpolitik sollen die grünen Schwerpunkte sein. „Wir wollen weiterregieren, bei uns gibt es keine Sehnsucht nach Opposition“, heißt es unmissverständlich. Keiner wolle derjenige sein, der ein mögliches Bündnis ausschließt, weil das so wenig konstruktiv wirken würde. „Nur: Zum Konstruktiven gehört auch Stabilität. Wie aber soll eine Koalition stabil sein, bei der jeder von Anfang an weiß, dass ein Partner verzichtbar ist?“ Für diesen Sonnabend haben die Grünen in Neumünster einen Landesparteitag vorbereitet: entweder, um sich grünes Licht für Koalitionsverhandlungen zu holen – oder um sich auf fünf Jahre Opposition einzurichten. Für den Fall, dass diese Woche ohne klares Ziel endet, wird der Parteitag verschoben.

FDP will „nicht an den Katzentisch“

Derweil bemüht sich die FDP um größtmögliche Gelassenheit. „Günther kennt uns doch“, heißt es. „Er muss entscheiden, was er will. Und wenn er sich für Schwarz-Grün entscheiden sollte, kann er das tun.“ Neben Parteichef Heiner Garg, Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Fraktionschef Christopher Vogt nimmt auch Bundes-Vizeparteichef Wolfgang Kubicki an den Gesprächen teil. Die FDP-Männer wollen den CDU-Freunden verdeutlichen, dass mit der FDP Ansiedlungsprojekte an der Westküste und an der neuen Fehmarnbelttrasse leichter umzusetzen wären als möglicherweise allein mit den Grünen. „Schleswig-Holstein kann vom strukturschwachen Land in eine andere Liga vorstoßen“, heißt es aus Parteikreisen. „Aber dafür muss man etwas tun, das geht nicht ohne Flächenverbrauch, das geht nicht ohne Planungsbeschleunigung und auch nicht ohne Straßenbau.“

Problematisch könnte für die FDP sein, dass sie im Gegensatz zu CDU und Grünen zu den Verlierern der Landtagswahl gehört – und dass ihre Fraktion von neun auf fünf Abgeordnete geschrumpft ist. „Kommt es erneut zu Jamaika, dann muss auch Jamaika drin sein“, heißt es umso kämpferischer. Die FDP lege Wert auf Augenhöhe. „An den Katzentisch werden wir uns nicht setzen lassen.“